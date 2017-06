Emprendedores para Almería

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Almería ha tenido la gentileza de concederme un premio en la última edición de sus premios anuales, como reconocimiento a la labor que desde el Ayuntamiento estamos haciendo de cara a la creación de empleo en Almería. Pero, tal como les dije en el momento de recogerlo, en realidad ese premio es más suyo que mío. Y eso es así porque el Ayuntamiento y la sociedad almeriense debemos mucho a cuantos, como los emprendedores de Almería, son capaces de creer en sus proyectos, arriesgarse para crear más empleo y generar más oportunidades para más gente. La creación de empleo es una prioridad incuestionable para Almería. Y en estos momentos ese empeño es un objetivo común a todos. En el objetivo de crear empleo estamos comprometidos todos, porque todos tenemos algo que aportar. En el Ayuntamiento, por ejemplo, estamos muy satisfechos de nuestra colaboración con otras administraciones, como la Junta de Andalucía, en iniciativas como El Cable, que de cara a la creación de empleo en Almería está suponiendo toda una inyección de energía, de creatividad, de atrevimiento y, en definitiva, de inteligencia y de talento aplicado al objetivo de generar puestos de trabajo y dinamizar la economía almeriense. Además de eso, tal como señalaba hace unos días en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, el Ayuntamiento no sólo ha frenado la presión fiscal, cuando la mayoría de ayuntamientos la aumentaba, sino que además la ha logrado disminuir considerablemente. De hecho seguimos bajando el IBI y de la mano de empresarios, autónomos y emprendedores, estamos preparando un paquete de medidas fiscales para ayudar a que en Almería se creen empresas que creen más empleo y que generen más riqueza y bienestar para todos. Por eso quiero aprovechar para trasladar desde aquí mi reconocimiento y mi aplauso a cuantos, como los jóvenes empresarios de Almería o de cualquier otra ciudad, se la juega por lo que cree. Gente que lleva su idea, su proyecto y su ambición hasta el máximo. Gente que no teme a las numerosas dificultades que van surgiendo porque son ya el nervio de la actividad económica almeriense y están llamados a ser el elemento fundamental del tejido productivo local en esta ciudad y en el resto de nuestra provincia. Me siento muy orgulloso de toda esta gente, valiente y con talento, porque es es el perfil de emprendimiento que necesita la Almería del futuro.