Noches que dan en el blanco

Etre todas las actividades culturales, comerciales y de ocio que planifica el Ayuntamiento de Almería a lo largo del año, probablemente sean las Noches en Blanco, o en Negro, en función de la época del año, las que más seguimiento y difusión alcanzan entre los almerienses. Y eso, a mi juicio, se debe a que es un fenómeno plenamente consolidado, aunque novedoso, al que cada año añadimos alguna variación que consiga mantener altas las expectativas del público. Y así, este año, hemos extendido la celebración de la Noche en Blanco a más escenarios y más puntos concretos del centro, y vamos a celebrar una versión añadida de la misma dentro de una semana en buena parte de los barrios de la capital, para que así nadie se quede sin vivir de cerca una experiencia que va más allá de lo lúdico o lo social. Poco a poco, en Almería vamos conociendo y aprovechando la enorme fuerza que tiene la dinamización urbana y el desarrollo de eventos masivos de cara a la activación económica y la generación de empleo. Empresas almerienses de restauración, hostelería, comercio, ocio, difusión cultural, etcétera, están suponiendo un apoyo fundamental para el Ayuntamiento en este objetivo. No podemos olvidar que el Ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano, y por eso hemos venido fortaleciendo nuestra relación con los sectores emprendedores y más dinámicos de Almería para desarrollar iniciativas conjuntas que resulten beneficiosas para el mayor número posible de personas. Y me parece un acierto y creo que transmite además una imagen muy positiva de Almería el hecho de ver a tanta gente compartiendo alegría, ilusión y ganas de disfrutar de las múltiples ofertas que ofrecen este tipo de convocatorias. En este contexto, para el Ayuntamiento de Almería, la Noche en Blanco se ha consolidado no sólo como una de las citas más divertidas y multitudinarias del calendario anual almeriense, sino también como un factor acelerador del fomento del empleo y la transversalidad de la creación de riqueza en numerosos sectores. De hecho, el viernes disfrutamos de más de cincuenta actividades lúdicas y culturales repartidas en diferentes escenarios del centro de la capital, y con más de un centenar de comercios que abrieron con descuentos especiales y hasta altas horas, en un evento que es sinónimo de dinamización cultural y comercial. Y ya estamos trabajando en la Noche en Negro del próximo otoño.