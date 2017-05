Más cerca de los almerienses

Tras el XII Congreso Provincial que acabamos de celebrar, el Partido Popular de Almería mira cara a cara a la sociedad almeriense y se presenta como lo que es: un partido fuerte, sólido y unido, y que tiene para Almería un proyecto muy claro. Y además de eso vamos a tener otra vez al mejor presidente que queremos tener: a mi amigo Gabriel Amat, al que no sólo le avalan los resultados, los logros y los avances que el Partido Popular ha supuesto para Almería, sino que también le avalan el cariño y el respeto que le tenemos los que siempre queremos lo mejor para el PP y, sobre todo, lo mejor para Almería. Y contamos además, a nivel andaluz, con el liderazgo de Juanma Moreno, quien más pronto que tarde será Presidente de la Junta de Andalucía. Y mientras hay quienes están, hoy además de un modo más que evidente, enfrascados en sus pequeñas batallas personales, nuestra única pelea se llama futuro de Almería. Nuestro adversario es el desempleo y la falta de oportunidades para todos, porque nuestra pelea se llama empleo. Nuestra pelea se llama oportunidades para Almería. Y en este Congreso me ha cabido el honor de participar en una Ponencia de Organización y Política que supone un marco idóneo para la aplicación del talento, del esfuerzo y del compromiso en la consecución de esos objetivos. El PP sale de este Congreso mirando a Almería y a los almerienses con más ilusión y más confianza que nunca. Porque mientras que otros están en sus cosas, nosotros estamos con los almerienses. Personalmente, siempre he pensado que la política no es decir: la política no es escuchar y dialogar. Y me gustaría que fuéramos capaces de entender este Congreso como un diálogo del PP con Almería. Un diálogo abierto, mirándonos de frente y con una pregunta que resume el espíritu de este encuentro: ¿Qué más puede hacer el PP por Almería? Y la respuesta es sencilla. Nosotros estamos aquí para resolver los problemas de los almerienses y no para que los almerienses nos resuelvan nuestros problemas, que es lo que hoy están pidiendo otros. En definitiva, estamos sentado las bases de un partido abierto a todos los almerienses, y en donde caben todos los almerienses. Un partido más cercano, con más presencia en redes sociales, en medios de comunicación y en las calles de los pueblos y ciudades de Almería.