Más limpieza es más convivencia

Unode las señas de identidad de las ciudades modernas es el modo en que se procesa y gestiona a diario su limpieza. Almería es una gran ciudad que está próxima a contar con 200.000 habitantes, que necesitan un servicio de limpieza adecuado a sus crecientes necesidades. Para ello, desde el Ayuntamiento trabajamos para mantener a nuestra capital limpia y cuidada, apostando siempre por la eficiencia energética, la mejora continua, el cumplimiento de la legislación, la prevención de incidentes y asumiendo el compromiso de usar eficientemente la energía con el principal objetivo de preservar los recursos naturales, reducir las emisiones y fomentar el ahorro en los consumos. Es en este marco en el que hay que entender la nueva Ordenanza Municipal de Limpieza, que viene a sustituir a la vigente hasta ahora, que databa del año 1987. Se trata de un instrumento legal que nace con el respaldo de los cuatro grupos políticos que conforman la Corporación municipal, lo que supone un primer paso fundamental para que su implantación tenga el recorrido necesario para conseguir el propósito para el que ha nacido: lograr una Almería más limpia. Y para ello hemos apostado por algo tan sencillo como asumible: invitar a que los almerienses hagan de las calles la prolongación de su hogar. Y del mismo modo que en casa, ni en casa de nadie, nos permitimos gestos como tirar papeles o chicles al suelo, y en todo momento prestamos atención a que todo quede recogido e higiénico, queremos conseguir una mayor implicación de los almerienses en el objetivo común de tener una ciudad más limpia, porque estamos convencidos de que una Almería más limpia se disfruta más. Y no se trata de prohibir, sino de convivir. No se trata de recaudar, sino de transmitir con firmeza la determinación municipal de no permitir conductas insalubres e irresponsables. Y eso no sólo afecta a los ciudadanos, sino que también se extiende a las empresas concesionarias de los servicios de limpieza y recogida de residuos, con las que seremos especialmente escrupulosos. En los próximos días presentaremos una campaña informativa y mantendremos encuentros con los sectores más afectados, como pueden ser hosteleros o comerciantes, para que todos conozcamos las líneas esenciales de la nueva Ordenanza de Limpieza. Almería es una gran ciudad y solo desde la colaboración y la implicación de todos seguirá siéndolo.