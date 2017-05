Más oportunidades a más almerienses

El paro registrado en Almería durante abril se situó en 61.466 personas, bajando en 1.646 parados respecto a marzo (un 2,61 % menos en términos relativos). En términos interanuales el paro ha registrado un descenso record al reducirse en 9.905 personas en los últimos doce meses, lo que representa un descenso del 13,88% respecto a abril de 2016, lo que supone el mayor descenso interanual en un mes de abril de la serie histórica. ¿Quiere decir eso que esté satisfecho? Pues sí y no. Sí, como digo, por las familias que en estos meses han vuelto a la normalidad del empleo, y no por todos aquellos que siguen a la espera de demostrar o volver a demostrar su valía en el mercado laboral. Siempre que aparece una nueva estadística sobre el empleo en Almería tengo una doble reacción: la de inmensa alegría por cuantos han conseguido -en algunos casos tras muchos meses de preocupación y angustia- un puesto de trabajo, sin que pueda olvidar la incertidumbre de los almerienses que, deseándolo por encima de cualquier otra circunstancia, aún no han logrado encontrar un empleo. Mi compromiso, mi esfuerzo y toda mi capacidad de maniobra desde el Ayuntamiento de Almería están y estarán siempre con esas personas, porque soy plenamente consciente del enorme problema que significa el desempleo a cualquier edad. No obstante, creo que existen sobrados motivos para la confianza y para considerar que, a pesar de las dificultades y de los retos que aún debemos superar, estamos en un indudable camino de recuperación económica, de restablecimiento del empleo y de creación de más oportunidades para más gente. De hecho, En otro orden de cosas, creo que es justo señalar que estas cifras demuestran que las reformas del Gobierno de Mariano Rajoy están dando resultados, y que lo prudente y acertado es seguir en esa dirección, por mucho que existan voces que a pesar de la evidencia de los datos insistan en la ineficacia de las reformas, las medidas y las políticas de seriedad y rigor de un Gobierno que es el artífice de una recuperación económica reconocida y aplaudida en el conjunto de la Unión Europea. Sé que otros presidentes han hablado de la situación económica de España y que luego la realidad les ha desmentido. Pero no es el caso de Mariano Rajoy. Por eso hay que creer al Presidente Rajoy cuando dice que la situación de la economía española va mejor e irá mucho mejor en el futuro próximo si actuamos todos con un mínimo de sentido común.