No será porque no hay informes, estudios y miles de publicaciones que avalan que el llamado cambio climático es ya un fenómeno irreversible y que pondrá a prueba al planeta en no muchos años. Sorprende que a pesar de las advertencias a voces de los expertos que llevan décadas estudiando el calentamiento global, haya aún quién no le dé importancia o simplemente no se lo crea.

Pero desgraciadamente el ser humano tiene bien desarrollada esa capacidad de autodestrucción que hace poner los vellos de punta. El polémico presidente de EEUU, Donald Trump, es de esos escépticos temerarios al que no le tiembla el pulso al tomar la decisión de que su país abandone el acuerdo de París contra el cambio climático, ese compromiso histórico al que se habían adherido de forma insólita unos 200 país para reducir las emisiones contaminantes.

Sencillamente este peculiar personaje no cree en el cambio climático, pese a que su país es uno de los mayores emisores de gases nocivos para la atmósfera, y ha preferido primar el desarrollo del tejido industrial de EEUU en detrimento de la salud de todo un planeta. Es bochornoso que la gran nación, espejo en el que otras muchas se miran, ponga pies en polvorosa y se desvincule a estas alturas de un compromiso que no permite más demora.

El cambio climático está en marcha y de nosotros depende mitigar, que no evitar, sus ya perceptibles efectos sobre el planeta. Es cuestión de creérselo, de ser conscientes de que este fenómeno no es ninguna broma ni puede esperar más tiempo. Es obligación de todos y todos debemos dar ejemplo antes de que sea demasiado tarde.

No es una visión catastrofista, es la realidad. Cuánto más tardemos en asumirlo, peores serán las consecuencias porque no hay vuelta atrás. Lo peligroso ahora es el efecto dominó que pueda suponer esta nefasta decisión de aquellos países que se adhirieron al pacto de París con reticencias.

Mientras no lo hagan China e India, dos de las principales potencias con mayores emisiones, no estará todo perdido. Hay que seguir apostando por las energías limpias, minimizar la contaminación y apostar por un desarrollo sostenible. No pueden seguir siendo conceptos vacíos, hay que dotarlos de contenidos y acciones. El cambio climático no espera.