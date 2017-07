"El alma es una expresión de cómo tenemos configurado el cerebro"

-su especialidad es la Neuropsicología. ¿En qué consiste exactamente?

-Es, probablemente, la parte más médica de la Psicología. Tiene que ver con cómo el cerebro hace que nos comportemos de una determinada manera; cómo nos lleva a actuar de una manera que está ya determinada por genética y la epigenética.

La memoria juega en nuestras vidas un papel determinante; si no tenemos memoria no somos nosotros"La dieta mediterránea es fundamental para retrasar enfermedades como el alzhéimer"

-¿Y qué es la epigenética?

-Digamos que el medio ambiente. Si yo viviera en Nueva York, en donde me han ofrecido muchos trabajos, sería muy diferente a como soy viviendo en Sevilla.

-¿El hombre es libre o una simple marioneta de los genes?

-Estamos totalmente condicionados por la genética, pero también somos seres racionales y, gracias a nuestra capacidad intelectual, aprendemos cosas que aplicamos a nuestro comportamiento. Pero insisto en la importancia de la genética: yo tomo decisiones como las tomaban mi madre o mi padre. Por eso, cuando nos miramos a nosotros mismos, nos damos cuenta de que cada vez nos parecemos más a nuestros progenitores, sobre todo a partir de los cuarenta años, que es cuando aceptamos lo que somos.

-¿Y será posible el día de mañana un trasplante de cerebro?

-Probablemente, eso no se podrá hacer nunca.

-¿El alma se encuentra en el cerebro?

-Si existe o no el alma es una discusión muy antigua. No sé dónde se encuentra el alma, pero sí que se expresa a través del cerebro. Podemos decir que el alma es una expresión de cómo tenemos configurado nuestro cerebro.

-¿Cómo han influido las nuevas tecnologías en la Psicología?

-De una manera determinante. Antes no había herramientas para saber si muchas cosas de las que decíamos eran verdad o no, la Psicología era más bien una continuación de la Filosofía; de hecho, era una especialidad de esta carrera. Actualmente tenemos algo muy importante, que son las técnicas de neuroimagen. Hoy podemos ver el cerebro en vivo, cosa que hace cuarenta años, cuando yo empecé la carrera, era imposible. Ahora, tenemos capacidad de observar al cerebro mientras está pensando, memorizando, razonando, amando, odiando, sufriendo, rezando... Eso ha hecho que la Psicología vaya mucho más allá.

-¿Y la tecnología está cambiando la mente humana?

-Indudablemente. Ahora pensamos en 140 caracteres, lo máximo que permite Twitter.

-Usted está especializado en daño y recuperación cerebral. De hecho, fue fundador de una institución pionera en Europa, el Centro de Rehabilitación del Daño Cerebral, Crecer, ubicado en Sevilla.

-Crecer nació en 1997. Al principio, muchos nos dijeron que montar en Sevilla un centro de estas características sería un fracaso, porque aquí nada funciona y ese tipo de cosas había que fundarlas en Madrid o Barcelona. Pero la doctora Domínguez y yo nos negamos a aceptar ese pesimismo porque éramos de aquí y porque éramos conscientes de que había pacientes suficientes: gentes con ictus, con golpes en la cabeza, enfermedades degenerativas... Estábamos en contacto con centros hospitalarios de Turín, la Universidad de Copenhague y EEUU. Nos unimos y decidimos montar centros en Europa y América. Fue un éxito impresionante.

-Hace años, cuando alguien tenía un trauma importante en la cabeza, los médicos solían decir a los familiares que del cerebro no se sabía nada...

-Eso se repite mucho y es falso. Del cerebro sabemos muchísimo... y sabremos mucho más en diez años. Ahora sabemos hacer muchas cosas para que los pacientes mejoren. Hoy, el cerebro se puede restaurar, incluso cuando parece que es imposible. Una de nuestras especialidades es el tratamiento de pacientes en estado vegetativo, de mínima respuesta; es decir, personas que tienen un ciclo sueño-vigilia, pero están completamente desconectadas del mundo. El caso es que estamos consiguiendo que muchos de estos pacientes empiecen a tener más respuestas. Para ello hay que combinar sabiamente medicación y terapias de rehabilitación; son tratamientos muy especializados para los que hay que tener mucha experiencia. Hay que saber valorar al paciente, sus condiciones iniciales de llegada... Estos avances los hemos compartido con la comunidad internacional a través de revistas científicas de alta calidad. No nos reservamos la información.

-Me imagino que la mayoría de los traumas craneales se deberán a accidentes de tráfico.

-La mayoría sí, aunque también estamos detectando que cada vez hay más traumas producidos en peleas.

-¿Las rehabilitaciones son rápidas?

-Las cosas llevan su tiempo. Un cerebro roto por un accidente o un tumor requiere un tiempo para rehabilitarse y que las funciones cognitivas vuelvan a funcionar adecuadamente. Tenga en cuenta que las conexiones se tienen que reorganizar y eso no se produce en un momento.

-El aumento espectacular de la esperanza de vida ha conllevado el aumento considerable de enfermedades neurodegenerativas, como el alzhéimer y el parkinson. ¿Vamos en buen camino para ganar esa batalla?

-Lo primero que hay que hacer es aplicar lo que conocemos. Por ejemplo, sabemos la importancia que la genética tiene en el alzhéimer. Es decir, uno puede estar condenado por sus genes a tener alzhéimer, pero puede hacer cosas para retrasarlo lo máximo posible. En este sentido, es muy importante, por ejemplo, tener una buena dieta. Lo que comemos es un factor fundamental en este tipo de enfermedades. Por desgracia, en España hemos prescindido de la dieta mediterránea, que es buenísima para prevenir estas patologías. Ahora, se consume muchísima comida basura. Muchos padres sólo le dan a sus hijos patatas fritas y ketchup... Se ha prescindido de una dieta que era el resultado de una sabiduría de siglos y siglos. Hay que educar a los niños a que tengan una dieta cerebrosaludable y cardiosaludable... Comer pocas grasas, usar aceite de oliva, consumir mucha fruta...

-He leído en su currículum que colaboró con el Departamento de Defensa de EEUU. ¿En qué consistió esa colaboración?

-He colaborado en muchas ocasiones con ellos. He trabajado varias cuestiones, pero, fundamentalmente, en ayudar a la rehabilitación cerebral de soldados heridos por la metralla y las ondas expansivas de las explosiones. Son chavales muy jóvenes, un tema tremendo.

-¿Onda expansiva?

-Sí, hay muchos soldados con el cerebro destrozado sin que le haya impactado ninguna esquirla. Una onda expansiva puede hacer un daño tremendo. En EEUU también he colaborado con el Departamento de Discapacidad, gracias a lo cual me han dado algún premio.

-Una consecuencia frecuente y básica de las lesiones cerebrales y medulares es la pérdida de movilidad en distintos grados. Últimamente se han puesto de moda los exoesqueletos. ¿Es la solución?

-Los exoesqueletos son un avance importante, sin lugar a dudas, pero yo soy partidario de que el objetivo es que sea el propio esqueleto del paciente el que acabe haciendo el trabajo. El exoesqueleto, además de ser de gran ayuda si esto es imposible, también puede ayudar al paciente mientras se está recuperando. Sin embargo, insisto, hay que intentar aumentar en lo posible la autonomía de los lesionados, algo que no se consigue del todo si tienen que depender de un aparato que, al fin y al cabo, es lo que es un exoesqueleto.

-En todo estos años observando lesiones muy duras, ¿ha visto algún milagro?

-He visto cómo se han curado casos que, apriori, parecían imposibles. Ahora, no sé si eso es un milagro o no...

-Cuando uno está en estado vegetativo, en vigilia sin respuesta, como usted dice, ¿dónde se encuentra?

-No lo sabemos. Cuando salen de ese estado, los pacientes no nos saben decir nada sobre el mismo. Le preguntamos dónde han estado en esos cuatro u ocho meses y no recuerdan. Como mucho se acuerdan de los momentos antes de despertar, del sueño que tuvieron... Algunos me han dicho que soñaban con que estaban con una mujer, otros que se estaban dando un banquete...

-¿Situaciones placenteras?

-Sí, son sueños que suelen estar relacionados con situaciones placenteras. Muy pocas veces son sueños tristes o pesadillas. Durante el estado de vigilia sin respuestas se producen algunos momentos de conexión, pero son muy breves.

-¿Y se dan muchos casos de amnesia después del despertar?

-Sí, es muy frecuente que los pacientes que se despiertan tengan lagunas de memoria, por lo que hay que trabajar con ellos para que recuperen sus recuerdos. He tenido pacientes que no se acordaban de los últimos diez años de su vida. Recuerdo el caso de una chica que no recordaba a su marido y a su hija. No sólo eso, sino que le dijo a la pareja que le parecía feo y antipático. Por mucho que le enseñó fotos y vídeos no hubo manera... Decía que su novio era un chico que había estado con ella hacía años... Terminaron divorciándose. Otro caso fue el de un señor que sólo se acordaba de la Sevilla antigua, la ciudad moderna le resultaba irreconocible.

-¿Y hay casos que no recuperan la memoria?

-En el cerebro siempre guardamos toda la información relevante de nuestra vida desde que tenemos lenguaje, pero hay que saber acceder a ella, algo que no siempre es fácil.

-La memoria, en general, es uno de los grandes temas de nuestra época.

-La memoria juega en nuestras vidas un papel determinante, hasta el punto de que si no tenemos memoria no somos nostros. La memoria es lo que nos define.

-¿Cómo avanzará la ciencia del cerebro?

-El gran reto es la psicología cuántica. Nuestro cerebro, al ser materia, es cuántico. El problema es que trabajar con eso es muy complicado y nos obligará a ponernos las pilas y a conocer bien esta faceta de la física.

-¿Habrá sorpresas?

-Muchas, seguro, porque lo cuántico nos llevará a otra dimensión.