De efeso a génova

Existe la probabilidad de que alguien, a estas horas, en jornada sabatina, esté dirigiéndose a una audiencia para ofrecerles las palabras que San Pablo dejó escritas en su misiva a los habitantes de Éfeso. Y es posible que lo haga al igual que Aznar hablaba el catalán. Pero centrando el tiro en lo importante, fijémonos en el mensaje, y no el mensajero. Decía la carta del apóstol algo tal que así: "(…) los exhorto a comportarse de una manera digna de la vocación que han recibido. Con mucha humildad, mansedumbre y longanimidad, sopórtense mutuamente por amor".

Ese alguien podría ser cualquiera de la cúpula del Partido Popular, y no sé si precisamente con un mensaje de armonía y concordia. Más bien de congojo y expectación de lo que pueda pasar, y decirse, a corto y medio plazo. Porque la semana no ha sido la más plácida para sus intereses, a pesar -para ser justos- de que deba exonerarse del machaqueo judicial padecido a todos aquellos que, formando parte de la familia -no piensen en Corleone-, actúan correctamente.

Si coleaba aún el asunto del murciano Pedro Antonio, o escocía el latigazo mediático de la "Púnica", va y aparece por sorpresa la citación del Presidente del Gobierno como testigo en la "Gürtel", lo cual, por mucha normalidad que se le quiera atribuir -según su propio protagonista-, podrá serlo procesalmente, pero el trasfondo y causa no lo es. Que nadie se engañe. Y, si no fuese de por sí ya suficiente, cuelan en la casa popular otro nuevo caso -Lezo-, salpicando a antiguos altos dirigentes regionales de su partido. Nuevamente Madrid. Curioso ver a Esperanza Aguirre testificando en la Audiencia Nacional y la UCO, a lo "Chiquetete", en el mismo sitio y a la misma hora, deteniendo a otro nuevo renacuajo de la ex presidenta madrileña. Me vienen dos reflexiones. Una, que no ganan para disgustos los militantes y simpatizantes del charrán azul. Otra, qué mal deben estar haciéndolo el resto de partidos políticos para, en esta situación, no ganarse mayor confianza de la gente (hoy, en estimación de voto), salvo que la explicación esté en que esa misma gente tenga tragaderas suficientes para esto, y más, o porque consideren que todos son iguales (más preocupante). Sea como fuere, y al igual que se les transmitió a los efesios, desde Génova exhortarán a algunos de los suyos a comportarse con mucha humildad, mansedumbre y longanimidad. Por la familia.