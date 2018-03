Abelardo, máxima rentabilidad al gol

El Alavés, desde la llegada al banquillo de Abelardo, ha dado un giro radical que tuvo su punto de inflexión en el triunfo que logró a domicilio ante el Girona (2-3). A partir de ahí, el cuadro vitoriano se ha mostrado como un equipo sólido que le saca una gran rentabilidad a sus goles, sobre todo en Mendizorroza, donde lleva siete partidos consecutivos sin perder en la Liga. Un balance compuesto de un empate (2-2 ante el Leganés) y seis triunfos, de los que cuatro fueron por 1-0 (ante Málaga, Sevilla, Deportivo y Levante), uno por 2-0 (Las Palmas) y otro por 2-1 (Celta).

En el Betis son conscientes del cambio que ha dado el cuadro de Vitoria con Abelardo al mando, y así lo explicó ayer Quique Setién: "Ha variado el estado de ánimo, seguramente por la victoria importantísima que tuvieron hace cinco o seis jornadas en Girona. Eso les dio un impulso enorme que les ha permitido sumar un montón de puntos y cambiar totalmente el escenario en el que estaban. Es un equipo que hace muy bien lo que propone y es difícil en su casa. Está sumando muchos puntos y se ha colocado en una zona desahogada. Ahora está con un nivel de confianza mucho más alto que en la primera vuelta, donde tuvieron más dificultades". Mientras tanto, el preparador del cuadro albiazul no dio pistas sobre el posible once y el dibujo que usará ante los verdiblancos, aunque dejó claro en mantener su estilo: "Somos un equipo defensivo y tenemos que empezar por defender bien porque si mantenemos la portería a cero tenemos muchas opciones de ganar. No me influye jugar fuera o en casa, mi idea es preparar el partido respecto al rival sin importar igual si estamos en Mendizorroza o no", aseguró Abelardo en la rueda de prensa previa al choque de mañana, solicitando además a su escuadra que sea "valiente". Una valentía dentro de un orden y un equilibrio, como ha demostrado el Alavés con esos triunfos logrados en casa por la mínima.