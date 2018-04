Adán, baja para lo que resta de temporada

El pasado domingo en su edición digital este medio informaba que Antonio Adán era seria duda para el encuentro ante el Getafe y que en el caso de jugar en el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz, como así fue, éste sería su último partido de la temporada. Y hoy tanto el club verdiblanco, en una breve nota, como el propio cancerbero, en su web, han confirmado que este jueves pasará por el quirófano, por lo que será baja en lo que resta de temporada.

La nota del Betis dice lo siguiente: "El jugador del Real Betis Antonio Adán se someterá mañana en la clínica Fremap de Sevilla a una intervención quirúrgica para corregir sus problemas de pubis". Adán, en su página oficial, ha emitido un comunicado más extenso explicando los motivos que le han llevado a tomar esta decisión:

"El motivo de este comunicado es anunciar que mañana pasaré por el quirófanopara resolver los problemas de pubalgia que vengo padeciendo durante algo más de tres meses. Más adelante compareceré ante los medios, pero ante la inmediatez de la operación me expreso ahora en estas líneas para dirigirme a la afición del Real Betis Balompié y evitar especulaciones en torno a mi intervención. Mis molestias en el pubis han aumentado, incluso tras el descanso en el campeonato de Liga del pasado fin de semana, y la única vía para ponerle fin es pasar por el quirófano. Desde que se me diagnosticó esta lesión tuve un documento médico que acredita que la operación era la única opción para eliminar dichas molestias. Fue mía la decisión de continuar con un tratamiento preventivo y jugar con dolor para poder ayudar a mis compañeros pero a día de hoy se hace imposible. La zona está aun más afectada y la ingesta de medicamentos que venía realizando ya no mitiga el dolor. Esta situación me impide proseguir con el nivel que he mostrado hasta el momento y antes de perjudicar a la entidad es preferible que otro compañero ocupe mi lugar.

El perjudicado soy yo, ya que no solo tengo que pasar por el quirófano, que ha sido mi última opción, sino que me veo privado de disfrutar de lo que resta de temporada, una temporada más que ilusionante por la clasificación en la que se encuentra actualmente el equipo. Mi obsesión desde que llegué al Real Betis ha sido la de pelear por estar en Europa y en esta campaña lo estamos consiguiendo. No poder estar en el día a día, en cada partido, junto a mis compañeros para luchar por conseguir este objetivo es una gran frustración para mí. Dar las gracias a mis compañeros, al entrenador y a todo el cuerpo técnico por la comprensión mostrada ante distintos tratamientos y ausencias de entrenamientos.

Estoy seguro de que el equipo defenderá la posición privilegiada en la que actualmente nos encontramos y que el año que viene disfrutaremos de un Real Betis en Europa.

Un saludo.

Antonio Adán"