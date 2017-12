El Ajax sube su oferta inicial y se acerca más a Tagliafico

El Betis, como anunció ayer este periódico, entró en la puja por hacerse con los servicios de Nicolás Tagliafico, lateral zurdo de Independiente, presentando una oferta que resultó insuficiente para el cuadro de Avellaneda, al ser algo inferior a la de cuatro millones de euros presentada en un primer momento por el Ajax, el gran competidor de los verdiblancos. Así, el cuadro de Ámsterdam subió ayer su propuesta inicial hasta el punto de que está muy cerca de llegar a un acuerdo con el club argentino por una cifra que ronda los cinco millones, por lo que, salvo sorpresa final, el lateral del equipo rojo comenzará una nueva etapa en Holanda, con el objetivo de tener más opciones de estar en la convocatoria final de Jorge Sampaoli de cara al Mundial de Rusia.

Mientras tanto, el Betis sigue tanteando otras opciones tanto para el centro de la defensa, la gran prioridad, como para el puesto de extremo y la delantera, sin olvidar la salida de aquellos futbolistas que no han tenido mucho protagonismo, como Nahuel y Tosca. Así, desde Uruguay se apuntó ayer el interés del equipo bético en el joven central de Nacional de Montevideo Agustín Rogel (20 años y 1,90). "Es verdad que me ha llamado el Betis, estoy hablando con Serra Ferrer y él ya ha hablado con el jugador y con Lembo (ex jugador del Betis y ahora director deportivo de Nacional). Esperemos que se concrete por el bien del futbolista. Con el Sevilla hubo algún contacto, pero nada concreto", manifestó el agente del zaguero, Ariel Krasouski, en declaraciones a la Radio 1010 de Uruguay. No obstante,yen principio, todo apuntaría a un posible refuerzo para el filial.