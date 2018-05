Alcácer, una vía abierta

El vicepresidente deportivo del Betis, Lorenzo Serra Ferrer, en su deseo de que el equipo verdiblanco siga creciendo la próxima temporada, rastrea el mercado en busca de futbolistas que puedan dar un salto de calidad, y para el ataque uno de los futbolistas que tiene apuntado en su agenda es Paco Alcácer. Mundo Deportivo avanzó ayer el deseo del balear de poder contar con el delantero nacido en Torrente (Valencia), al tener los verdiblancos que afrontar tres competiciones en el curso venidero, ya sea como cedido o bien comprado en el caso de que Tonny Sanabria, que está en el mercado, acabe traspasado y el club verdiblanco pueda recibir una inyección de dinero importante para reforzar el ataque. En estos momentos, según ha podido averiguar este periódico, la idea de Paco Alcácer, que por ahora no maneja ofertas de equipos de Champions, pasa por continuar una temporada en el Barcelona (tiene contrato hasta 2021), aunque en el caso de tener que abandonar la disciplina azulgrana le seduce la opción de poder jugar en el Betis. Así, el equipo heliopolitano sigue muy atento al futuro al atacante, de 24 años formado en la cantera del Valencia, para poder crecer en una parcela en la que también haría falta un atacante en el caso de que Rubén Castro acabe saliendo, finalmente, de Heliópolis. No obstante, además de Paco Alcácer, Serra Ferrer maneja otros nombres, con perfiles de delantero, de cara a reforzar una parcela muy importante en el equipo de Setién.

Otro nombre propio en el Betis es Mikel Merino, opción muy bien colocada en la lista del balear y de Setién para reforzar el puesto de pivote defensivo. El equipo heliopolitano conoce ya de primera mano la situación del jugador de Pamplona, que no entra del todo en los planes de Rafa Benítez para la próxima campaña, y tendría que dar un paso al frente para negociar con el Newcastle, que pagó al Dortmund unos diez millones de euros por una cesión con opción a compra que finalmente ejecutó y pretende ahora recuperar parte de ese dinero, aunque sin cerrarse en banda del todo. Mientras tanto, Mikel Merino se encuentra ya de vacaciones en su tierra a la espera de ver qué ocurre con su futuro. "Ahora sólo quiero disfrutar de vacaciones y de mi familia. Lo que pase, pasará", indicó ayer el centrocampista en una entrevista en . Además del Betis, el Athletic Club es otro de los clubes que se han interesado en este joven jugador de 21 años, que mientras tanto se toma su futuro con tranquilidad (tiene firmado por el equipo inglés hasta 2022): "Cada mercado hay rumores de todo tipo. Me lo tomo como eso. No soy de preocuparme por lo que pase. Si tiene que pasar algo, los agentes llaman a mis padres y mis padres me lo comunican. Estoy tranquilo".

Otros nombres para el puesto de pivote, como Marcos Llorente y Dendocker, también están presentes para Serra, que sigue trabajando en opciones de nivel para que el Betis dé otro paso más en su crecimiento el año que viene.