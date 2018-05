Bartra: "Era difícil de imaginar que me fuera tan bien en el Betis"

Marc Bartra ha sido protagonista en el programa Xtra de Bein Sports, en el que ha repasado sus meses en el Betis desde su llegada en enero. "Era difícil de imaginar que fuera tan bien", ha señalado el central, que ha destacado su perfecta adaptación al esquema de Setién desde el primer día. "Era lo que había hecho desde los diez años en el Barcelona", ha manifestado Bartra, que también ha reconocido su decepción por no acudir al Mundial: "No es fácil de asumirlo en el momento, se ha hecho méritos para estar, pero hay que seguir", ha dicho el central.

Betis: "Más que un club de fútbol es un sentimiento, cómo lo viven los aficionados. Lo llevan dentro. Si eres bético, lo eres de verdad, y se nota en el estadio".

Fichaje: "Fueron varios los motivos, Tenía que tomar la decisión en poco tiempo, no era fácil decidir en invierno. Tenía ganas de volver a la Liga, la confianza que me dieron desde la primera llamada notaba que me querían de verdad. Me querían como yo soy, con mi estilo. Se suma que el estilo de juego que se practica y que recibí muchos mensajes y veía que la gente era de mucho sentimiento".

Momento: "A nivel no sólo físicamente, también mental, me siento lleno. Sabes lo que tienes que hacer dentro del campo, cómo gestionar las sensaciones. Cuando eres más joven quieres ir a todo. Esta estabilidad y esta manera de jugar me he sentido mejor que nunca""

Barcelona: "Me he sentido importante y en otras fases no he sido partícipe como quería. Viví cosas desde dentro, era un sueño para cualquier jugador que lleva desde los 10 años allí. Estás en su zona de confort, te quieres seguir haciendo grande y por eso decides salir".

Crecimiento: "El fútbol nunca sabes cómo se te va a dar, es el ahora. Las circunstancias te llevan a dar pasos diferentes, que no veías meses antes. El Marc que salió del Barcelona al que acabó el primer año en el Dortmund cambió mucho, en el aspecto personal y en el futbolístico. Salir del Barcelona me llevó hacia delante. El éxito que puedas tener va a más allá de ganar títulos o ganar partidos. es sentirse disfrutando, sentirte querido. Si encima logras el objetivo del club donde estás, pues es lo más. Hacía tiempo que el Betis no iba a Europa".

Recompensa: "A nivel de lo que pueda ver la gente, ganar una Champions o una Liga es increíble, pero también te llena tu día a día. Lo que hemos llegado a hacer, el fútbol que hemos hecho, la manera que hemos crecido como equipo, a nivel personal de disfrute lo pongo igual a los títulos".

Fuera del Mundial:"No es fácil de asumir, di todo para poder estar ahí. Sacrifiqué mucho para lograr este objetivo, que era uno de los mayores estar. Gracias a que me he entrenado para ello, he tomado decisiones para ello, aunque no haya podido ser, me llevo que soy mejor jugador que dos años atrás. Me quedo con eso. Cuando no llegas al objetivo que querías, o un éxito que quieres, va más allá de ganar. La selección tiene buenísimos jugadores, del 1 al 23 son espectaculares, han hecho un año increíble. Eso dice el nivel de la selección. Les deseo lo mejor, que se lo merecen".

Lopetegui: "Hemos compartido mucho desde la sub 19, horas antes mantuvimos una conversación. Hay una selección con mucho nivel, por detalles se puede decidir una cosa u otra. Ha hecho que la selección vuelva a tener un gran nivel. No es fácil de asumirlo en el momento, se ha hecho méritos para está, pero hay que seguir. Lo mejor siempre está por llegar".

Mensaje: "No quería hacer ningún tuit, creí que no tocaba. Agradecido a la gente, venir al Betis ha hecho que mucha gente haya visto al Marc que ha pasado por Alemania. Por eso envié ese mensaje de agradecimiento".

Alemania: "Fue un caso especial, muy raro. No lo sabía explicar. Mi primer año con Tuchle me dio una gran confianza, llegamos a cuartos de Champios y ganamos la Copa. Estuvimos a un nivel muy alto. Llegó un míster nuevo. Aun así, el primer mes empezamos muy bien, jugando de central. De repente, el equipo tuvo lesiones, empecé a jugar de lateral y empezamos a no ganar. El míster lo sustituyeron, vino un entrenador con otra idea de fútbol diferente. Desde el primer día vi que apostaba por otros jugadores. Decidí que no quería perder el tiempo. Yo quiero estar donde me quieran de verda,. Si un entrenador ve que no, la viva hay que exprimirla al 100% y el fútbol también.

Decisión: "Era una apuesta valiente, sabía que iba a un buen vestuario, a un estilo muy bonito, que hacía partidos muy buenos, pero no tenía esa regularidad de los equipos en los que había estado. Había algo que me decía que podría hacer crecer un poco más al Betis. Tuve varias conversaciones con el míster y veía que la idea que tenía me tiraba mucho. Tenía que seguir como iba, había algunas dudas pero se siguió con el estilo.

Estilo: "Tener una salida de balón buena te permite controlar más los partidos, eso te hace tener más ocasiones. Empezamos a jugar con diferentes sistemas, eso nos hizo sentirnos arropados. Cuando tienes un juego de posesión, es clave recuperarla rápido cuando la pierdes. Era de estar más compactos, de estar bien colocados para recuperar el balón. No es fácil jugar con tantos metros a la espalda. Las opciones que tenía en invierno, quería irme a un sitio en el que desde el primer día supiera hacer lo que quiere el míster, lo llevo haciendo desde los 10 años. En el Betis esté paso sería mucho más corto y directo".

Canteranos: "Fue un punto más a favor de las decisiones de Quique. Puedes tener canteranos muy buenos en un club, pero luego tiene que haber un entrenador que los tenga bien puestos para ponerlos. Hicimos una mezcla, entre jugadores con más experiencia y otros con hambre. Han dado un rendimiento muy bueno y han sido importantísimos".

Derbi: "Son sensaciones increíbles, igual estás en la cama antes de dormir, lo recuerdas y se pone la piel de gallina. No estoy tan acostumbrado a marcar. Hacerlo en un derbi es algo grandioso, sabes que vas a hacer feliz a miles de personas. No sólo el día que juegas, los meses antes ya te lo están recordando. Se vive en las mismas casas, la rivalidad es altísima. Son partidos que gustan mucho, cuanto más presión más motivación".