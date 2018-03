Setién: "A veces uno gana más siendo humilde"

El entrenador del Betis, Quique Setién, ha ofrecido su conferencia de prensa previa al duelo con el Espanyol, en la que ha destacado el nivel de intensidad del equipo de Quique Sánchez Flores y en la que también ha expresado su opinión sobre los cánticos de los jugadores del Sevilla. "A veces se gana más siendo humildeque dando muestras de soberbia", ha dicho el técnico bético, que también ha mostrado su felicidad por la convocatoria de Francis, que se añade a Fabián, con la selección sub 21: "Se merece lo que le está pasando. Son un ejemplo para la cantera". Con respecto al parte médico, Setién ha descartado a Joaquín para el duelo de mañana, mientras que ha dejado la duda de Camarasa. Adán y Guardado sí podrán participar ante el Espanyol.

Bartra fuera de la selección: "Cuando estás en una pre-lista, todo lo ves más cerca y con optimismo, pero hay que dar un paso más. Hay muy buenos futbolistas y no es fácil entrar, hay muchos jugadores de nivel en España. Es un pequeño contratiempo pero le debe servir de estímulo para seguir. Es un chaval muy centrado, creo que no le va a afectar. Es un chaval que joven tiene mucho por delante".

Francis y Fabián con la sub 21: "Hay chavales que van apareciendo, como Francis. Esto es un reconocimiento, como el caso de Fabián. Para Francis es la primera vez, después de lo que ha pasado con su rodilla, la operación, los contratiempos que son un freno a la proyección de cualquiera. Es un paso importante en su carrera y en su vida. También tiene la repercusión para el club, es un futbolista que se está haciendo y ya lo tienen en consideración a esos niveles. Es un jugador emergente, por lo que significara para todos los chavales de esta cantera. Es muy importante en todos los sentidos. Francis es extraordinario, buena persona, un trabajador enorme, se entrena para que su rodilla no le dé mas problemas y se merece lo que le está pasando".

Loren: "Es un chaval bastante centrado, sabe lo que le ha costado llegar aquí C.ando uno ha estado abajo durante mucho tiempo cuando llega no es lo mismo que si se lo regalan de bien joven. Tiene la madurez suficiente, esto es muy largo, es normal que llame la atención, pero espero que siga por la línea. Independientemente de si mete goles o no. Lo que le va a dar de comer es entrenarse bien y meter goles".

Parte médico: "Adán tiene un problema de la pubalgia, hay días que está mejor, y otros no. Hay una programación hecha para que trabaje en el gimnasio y no vaya a mas. Está para competir y seguiremos contando con él, y si hay algún problema está Dani. Con Joaquín tiene una pequeña rotura muscular, no es importante, pero no lo vamos a poner en riesgo teniendo un parón de 16 días en el que puede recuperarse bien para el sprint final. Víctor (Camarasa) también tiene una molestia, hoy no se ha entrenado y veremos mañana cómo está. Andrés (Guardado) lo vamos a recuperar bien y Joel también va progresando".

Espanyol: "Es un partido complicado, va a ser un equipo que nos va a comprometer, lo hace siempre. Lleva 6-7 partidos sin perder, aunque ha empatado algunos. No es fácil hacer eso en nuestra Liga. Hace bien muchas cosas, es un equipo intenso, el que más corre de la categoría, el que más trabaja en alta intensidad. Tiene futbolistas en un estado de forma enorme, como Gerard Moreno, que siempre me encantó. Me ha extrañado que no estuviera en la lista de Lopetegui. Va a ser un partido complicado y difícil, con alternativas. Vamos a ver si podemos sacarlo adelante. Tenemos que mantener el ritmo y la lucidez, y mejorar algunos aspectos".

Cánticos: "Me da igual. Si jugaran al ajedrez como yo, que cuando ganas dos partidas y te crees que eres muy bueno, a la siguiente llega uno peor que tú y te deja fundido... Te acostumbras a ser humilde, y a ver que todo lo que hagas o digas se te puede volver en contra. No le doy importancia, no me preocupa. Me gustaría que las cosas fueran de otra manera, pero es lo que hay. A veces uno gana más siendo humilde que dando muestra de soberbia y creando un clima de tensión innecesario".