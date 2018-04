Guardado: "Somos quintos y vamos a luchar por seguir ahí hasta el final"

Andrés Guardado ha sido el protagonista en el Betis, con la firma del convenio de la fundación que lleva su nombre y el Betis, con el que pretende seguir ayudando a los niños de México. El centrocampista, además, ha repasado la actualidad del equipo y ha mostrado el deseo del vestuario de acabar la temporada en una plaza europea. "No se puede esconder la realidad, somos quintos y vamos a luchar por mantener esa posición", ha dicho el mexicano, que también repasó otros temas:

Momento personal: "Se lo tengo que agradecer al míster, al principio habló conmigo y me dijo que entendía que era un año de Mundial y que iba a dosificarme cuando pudiera. A pesar de la lesión que tuve ahora estoy bien y con mucha ilusión".

Quinta plaza: "No se puede esconder la realidad, somos quintos, le sacamos puntos a nuestros perseguidores y queremos luchar hasta el final para mantener esa posición. Yo no he estado aquí otros años, pero ya me han comentado que el Betis a veces no terminó de conseguir las cosas y este año sí lo queremos. Tenemos la lección aprendida".

Estilo: "Estamos ganando, consiguiendo resultados que nos tienen ilusionados, eso hace confiar en el estilo que tenemos y confiar en el equipo. Ya dijimos que el estilo era innegociable, pero en los últimos partidos hemos sabidos adaptarnos a las circunstancias. Hemos sido serios, hemos juntado las líneas y hemos contragolpeado, aunque hayamos tenido menos el balón".

Cuentas para Europa: "Es muy estresante hacer cuentas, es darle vueltas y meterse coasas en la cabeza. Hay que pensar en el Girona, ganar y así sucesivamente. Las cuentas al final van a ser las que tienen que ser".

Girona: "Sus dos últimos resultados no nos dicen nada, no nos fiamos. Van a estar en casa, no se esperaban estar a esta altura pelear por esto y van a ir a muerte. Es un rival correoso, muy físico, juegan bien a la contra. Va a ser un bonito partido y va a ganar el que cometa menos errores".

Feria: "Pusieron una cena del equipo el lunes, vamos a aprovechar un poco. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando, confío en mis compañeros, somos profesionales. Hay que disfrutar de lo que te da la ciudad".

Sanabria: "Todos están para sumar, tengo una gran amistad con él. Me encantaría que nos aportara su talento, tiene mucha potencia y si lo necesita el míster estará. Lo va a tener complicado porque el equipo lo está haciendo bien".

Rubén Castro: "Todos estamos deseando que supere el récord. Es una leyenda para el Betis. Su compromiso con este club en los peores momentos no se pude juzgar. Personalmente, me gustaría que lo pueda romper. Era como un cuento de hadas, primera pelota que tocaba y que hubiera sido gol, se hubiera caído el estadio".

Bartra: "No se puede obviar lo que se ve, la estadística está ahí. Desde su llegada hemos reducido el número de goles encajados. Ha sido un cambio en la actitud, más solidarios en defensa, pero una persona como él, que se formó donde se formó, ayuda muchísimo y es una parte importante para ser una defensa menos goleada".