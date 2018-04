Setién: "Vamos a superar este accidente de Adán"

Quique Setién, entrenador del Betis, ha ofrecido la rueda de prensa previa al duelo ante el Eibar, en la que el entrenador aseguró que se sorprendió al conocer la decisión de Adán de operarse, aunque pidió comprensión. "Es el único que puede medir el dolor que tiene", aseguró el preparador, que se mostró optimista con el futuro del equipo: "Vamos a superar este accidente y saldremos adelante con toda seguridad". Además, Setién admitió ya abiertamente que el equipo está mentalizado para jugar en Europa el año próximo: "Me encantaría mantener esta posición, seguir sumando puntos y conseguir el objetivo prioritario que es entrar en Europa, que dependemos de nosotros mismos".

Parte médico: "Camarasa ha estado enfermo un par de días y por eso no entra en la convocatoria. A Tonny (Sanabria) le falta un poco de ritmo y continuidad en los esfuerzos. Francis sigue con el protocolo establecido de su lesión y en breve estará con nosotros. Adán se ha operado esta semana del problema que tenía de la pubalgia y hernias en la zona. Ha pasado por el quirófano para solucionar este problema que arrastraba desde hace dos meses y medio. La última información que yo tenía cuando comparecí era lo que hablé después de venir de Barcelona, la idea era la de aguantar hasta el final de temporada como venía haciendo. Es verdad que la información que sale en los medios antes de que yo venga a hablar, la desconocía. Yo no mentí. Le he hecho saber al propio Adán eso de que saliera publicado antes de yo enterarme. No le doy más importancia, entiendo la situación que vive, la frustración. Todos nos hemos quedado descolocados, pero es el único que puede medir el dolor que tiene, la decisión la ha tomado y se respeta. Tenemos que aceptar que vamos a perder un jugador importante, como ya hemos perdido a otros en la temporada. Nos puede descolocar un poco, quedan ocho jornadas importantes, pero tenemos una confianza absoluta en Dani, será el que va a jugar. Vamos a superar este accidente, y saldremos adelante con toda seguridad".

¿Enfado con Adán?: "Todo lo que se pueda hablar entra en la especulación, yo no estoy en eso. No creo que haya un motivo para enfadarse, estamos hablando de que él siente el dolor, él sabe cuándo puede y cuándo no. Este tema no lo vamos a convertir en un culebrón. Él siente dolor, entiende que no puede continuar y nada más. Se acepta y se respeta. Esperamos que se recupere lo antes posible. Nos queda aceptar la situación y seguir trabajando con lo que tenemos. Parecía que era un drama el día que se lesionaron Tonny (Sanabria) o Feddal, la tardanza de Ryad en recuperarse... Nos hemos sobrespuestos a situaciones difíciles y ésta será una más. A nuestra afición le preocupa saber si Dani y el equipo están en condiciones. Vamos a estar en condiciones de competir. No ha jugado, pero tenemos una confianza absoluta. Está muy atento para su momento y le ha llegado. Pedimos el respeto para las decisiones que se ha tomado. Vamos a tratar de dar una alegría a la afición. Hablar de hipótesis, sacar conjeturas anticipadas que no tienen fundamento.... En el fútbol se dan muchos giros a todo, no podemos atender a lo que se comenta. Es un tema zanjado por parte mía. No da más de sí".

Eibar: "Encajamos cinco goles, lo mismo me dicen que estoy zumbado o me he fumado algo, pero le dimos muchas vueltas y lo analizamos y no hicimos las cosas tan mal. El resultado no reflejó lo que pasó. Encajamos dos goles muy pronto, llegó un penalti y perdimos un jugador. Hicimos muchas cosas bien ese partido. Cuando he jugado ante el Eibar no se me ha dado mal. Lo conocemos perfectamente. Va a ser un partido difícil, pero no se puede tomar de referencia el partido de los cinco goles. Meten muchos balones en el área, son muy intensos y juega bien al fútbol. Tiene sus puntos débiles, estamos en un buen momento pero soy optimista con el partido de mañana".

Clasificación: "No me preocupa ni me fijo mucho. Todo es circunstancial, me encantaría mantener esta posición, seguir sumando puntos y conseguir el objetivo prioritario que es entrar en Europa, dependemos de nosotros mismos. Si seguimos vamos a sumar puntos. Tenemos un rival por encima y a otros pegados a nosotros. Un partido ganado o perdido influyen en estar arriba o abajo. Hemos llegado en muy buen estado, podemos tener algún tropiezo, es obvio que lo podemos tener, pero la línea que venimos marcando, el crecimiento que estamos teniendo es para valorar. La progresión es buena, superamos dificultades enorme, como la eliminación de Copa, las lesiones... Si vemos las cosas con perspectivas nuestro futuro es optimista. Lo que menos me preocupa es lo que pueda hacer el Sevilla, el Villarreal, el Celta... Vivo de la realidad y de mi equipo".

Montella: "Soy bastante más mayor que Montella, no sé si de ánimo y espíritu también. Sé cómo funciona esto del fútbol, nunca se me ocurrirá sacar pecho, las circunstancias te pondrán en tu sitio. Siempre seré cauto, eso será una lección que haya aprendido Montella, no cometer esa imprudencia más. Tampoco le doy más importancia".