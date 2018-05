Setién: "Trataré de ganar y que mi equipo juegue bien"

Quique Setién, entrenador del Betis, ha ofrecido la conferencia previa al derbi, en la que ha indicado que su equipo lo pondrá todo en el campo para ganar aunque sin perder sus señas de identidad. "Trataré de ganar y que mi equipo juegue bien. Les pido a mis jugadores que no pierdan la cabeza, que hagamos lo que hemos hecho durante todo el año, eso es lo que nos va a dar la superioridad sobre el rival que en este caso es el Sevilla", ha indicado Setién, que ha resaltado la mejora defensiva del Sevilla con Joaquín Caparrós como entrenador.

Ambiente afición: "Es el comportamiento de tu afición, de lo que representa para este club esa masa social, ha hecho un esfuerzo para venir aquí un viernes por la mañana y poder dar los ánimos necesarios para afrontar el partido, palpar ese sentimiento que a todos nos conmueve. Ves la alegría que le puedes dar a miles de personas por el partido de mañana, las pasiones que desata el fútbol y el circo que se monta alrededor de este deporte. Momentos como este hacen grande el fútbol. Juegas contra un equipo, hay unos que van a a llorar y otros van a reír. La gente te sigue para ver a tu equipo ganar".

Broche a la temporada: "Supongo que sí, ganar al otro equipo de la ciudad, meterte en Europa en una posición impensable a mitad de temporada, superar muchos tabúes que ha habido de la manera que hemos hecho, completar una temporada ganando en el último partido que vas a jugar en casa... Sería poner un colofón y supondría un momento extraordinario. Pero hay que pasarlo y conseguirlo. Puede ser un día maravilloso, nunca me ha gustado celebrar antes".

Rival: "Estos partidos da igual el entrenador que esté, el momento que atraviese el equipo... Todo lo que supone un partido entre el Betis y el Sevilla trasciende a todos, la implicación, las ganas, el entusiasmo, lo único que podemos hacer los entrenadores es convencer a los jugadores de lo que propones. El alentar a tus jugadores, el pensar que uno puede gritar más que otro, no es importante. Ves a 6.000 personas en la grada y no hay mayor motivación que esa. Está por encima de nosotros, de lo que puedas decir. Los futbolistas ya saben lo que suponen. Lo que desconoces es como afronta cada uno estas situaciones. Las respuestas que das en el campo es lo que vale, saber si estás preparador para afrontar una situación y dar lo que eres como futbolistas. Claro que hay que ganar, ¿te parece que yo quiero perder? Esa importancia la sientes desde que llegas aquí. Ya me pasaba en Madrid, Santander... La pasión que hay aquí no la he vivido en otro sitio, con esta intensidad. Los jugadores van a tratar de dar lo máximo y hacerlo de manera fría y controlada. Sólo llevo un año, y partidos de esta intensidad sólo hemos jugado uno. Mis futbolistas están fuertes porque tenemos argumentos futbolísticos que nos han llevado hasta aquí, que vamos a ser superiores con el balón. No echo cuenta a los huevos, eso se sobrentiende. Les pido que no pierdan la cabeza, que hagamos lo que hemos hecho durante todo el año, eso es lo que nos va a dar la superioridad sobre el rival que en este caso es el Sevilla. Centrarnos en el juego y en el fútbol. Este partido tiene la importancia después de un año, esto no es un partido aislado, estar cinco puntos por encima de nuestro rival es mucho más importante que lo que pueda pasar mañana, que también lo es. Esto es lo que valoro, a falta de dos jornadas estamos los quintos, con dos de ventaja sobre el Villarreal y cinco sobre el Sevilla. Eso sí que tiene mérito. Ojalá podamos dar mañana una alegría a los que en esta ciudad son del Betis. Pero le doy valor a estar en Europa el año que viene, no lo contemplábamos. No hay que tratar de justificar una hipotética derrota, son dos equipos que van a pelear por ganar y eso no lo puedes controlar. El crecimiento de los futbolistas, al Betis lo identifica con una manera de jugar, con una forma de ser... Le doy una importancia enorme a todo eso".

Palabras de Caparrós: "¿Te crees que vivo pendiente de lo que dice Caparrós? Ya me preguntásteis por Montella, Berizzo...Yo me preocupo de mi equipo. No me interesa lo que diga, me interesa lo que hagan mis futbolistas. No me interesa para nada. No tengo nada contra Caparrós, ni voy a discutir con él. Le voy a dar la mano, le voy a saludar, él hará las cosas que tenga que hacer y yo las mías. Yo trataré de ganar y que mi equipo juegue bien. Ni me creo ni me deja creer. Lo que haga Caparrós no me interesa".

Sevilla: "Creo que mo ha cambiado tanto, ni en estos partidos tampoco. En qué nos fijamos, cuál es el Sevlla que nos vamos a esperar mañana. Con Montella y Berizzo ya hizo grandes partidos y otros no tanto. Del rival me espero la mejor versión, el Sevilla tiene grandísimos futbolistas, voy a preparar a mis jugadores para afrontar un partido contra un equipazo. Y que nuestro fútbol supere a los planteamientos del rival. Espero lo mejor del Sevilla siempre. Tampoco vivo pendiente del Sevilla para nada, lo analizo, lo veo, cómo sale con el balón, cómo combinan... Sin más. No deja de ser diferente o parecido a otros equipos con lo que hemos jugador. Ha modificado algunas cosas, pero es lo normal. Tratas de poner el remedio a ese fútbol que hacen".

Árbitro: "Los árbitros es verdad que a veces influyen en los resultados, unas veces te dan y otras te quitan. Ya nos ha pasado este año. Lo único que espero es que no le pido que me den nada, pero que no me quite, que acierte en la mayor parte de las acciones. Si permite que no haya continuidad en el juego, que es algo que nos interesa, sin amonestaciones, igual nos perjudica. Entiendo que va a hacer lo mejor que sabe, no parte con una idea de favorecer a nadie, eso es absurdo".

Incidentes: "Hay gente que es radical, que no entiende esto como un juego. Hay familias con gente del Sevilla del Betis, es la guasa de Sevilla, se toma el pelo, pero no hay más. Es lo que debería ser un derbi en esta ciudad. Me encantaría que pudieran disfrutar de un espectáculo como este, que haya un comportamiento dentro y fuera del campo. El fútbol tiene que ser futbol y no debe pasar de ahí".

Arenga: "No modificaré las cosas que hacemos habitualmente, les diré que no pierdan la cabeza en ningún momento, que piensen en el juego. Vamos a ganar si somos capaces de controlar eso, no dejarnos llevar por el entusiasmo o las frustración. Nadie está más interesado que nosotros en ganar, lo vamos a poner todo encima del césped. Si no conseguimos ganar no será por mo echarle huevos sino que el rival te ha superado. He estado en decenas de partidos en el campo y siempre he salido a ganar, a jugar al fútbol y a superar al rival".

Favorito: "Son cosas que no se fundamentan en nada más, puede influir el estado de ánimo de un equipo u otro. Ni hay dolor, ni hay cansancio, lo que hay es ganas de superar al rival. Sanabria tiene el culo negro del golpe que recibió el otro día y ha estado entrenándose, deseando estar, ésa es la realidad. Lo que pasa en el campo son detalles para que gane un equipo".

Idea de partido: "El Sevilla ha modificado cosas en los dos últimos partidos, es un equipo mucho más intenso en el trabajo defensivo, con jugadores más rigurosos en defender, lo contemplan como algo que los lleva a no recibir ocasiones y esperar su momento. Pero también los he visto combinar, llegar a campo rival, aprovechar los espacios, definir con calidad... Es un equipo más consistente a nivel defensivo de lo que era anteriormente. Han sido dos partidos, vamos a ver cómo afronta éste. Lo mismo viene a apretarnos arriba. No tengo espías allí. Tiene futbolistas para jugar de la manera que quiera".

Partido duro: "Si tenemos en cuenta que la mayor parte de los rivales que juegan contra nosotros siempre hacen más falta que nosotros, tratan de interrumpir el juego y las posesiones largas, es una manera de reorganizarse. Eso lo han hecho todos los rivales. Cuando tengan que defender, esas situaciones pasarán, pero para eso está el árbitro. Cada uno tiene su manera de jugar, me interesa que tenga continuidad, el Sevilla en los dos últimos partidos se ha jugado 50 minutos de tiempo efectivo de 90, es una cifra baja. Les interesa interrumpir el juego. Nosotros en los partidos que tenemos continuidad jugamos más de 30 minutos por cada tiempo. Pueden ser diez minutos más de tiempo efectivo".

Otra manita: "La afición pide como todos pedimos. Una cosa es lo que a mí me gustaría y otra la realidad. Meter cinco goles es un accidente y un momento sublime, no es fácil que se dé. Estaríamos todos muy contentos. No quiero rebajar la euforia pero soy una persona fría y siempre pienso que si me los meten a mí por dónde salgo".

Portería: "Adán y Dani han hecho un esfuerzo por estar, han ido mejorando y pueden estar bien, pero no tienen el alta médica. No podemos arriesgar con un portero que lo mismo en el minuto 5 lo puedes perder. Te cargas un cambio. En otra zona hubiera arriesgado. No me ha preocupado en absoluto, al principio estábamos esperando la respuesta de Pedro, pero la ha afrontado con entereza y una personalidad enormes, lo ha hecho bien y Pedro seguirá. Si se equivoca o falla le daremos una palmada y que siga equivocándose".

Joaquín: "En estas situaciones de tensión después de diez meses trabajando, siempre es conveniente que haya momentos de humor. No se confunden con los momentos de trabajar. Tengo una buena relación con Joaquín, entendemos esto como un juego, desde luego que le pasaré cuando se retire lo que fumo".

Fiesta: "Ellos vienen de jugar un partido, han tenido menos tiempo para descansar, es obvio. Pero no hemos estado de fiesta, hemos estado preparando el partido. La fiesta se celebrará después del partido de Leganés. Si podemos ser quintos, mejor".