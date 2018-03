Canales se exhibe antes de citarse con su admirador

El mejor Sergio Canales está de vuelta. El centrocampista cántabro, muy del gusto de Quique Setién que intentó su fichaje el pasado verano, ha aprovechado las oportunidades que le está ofreciendo Eusebio Sacristán para sacar su fútbol más sobresaliente. En los últimos cuatro partidos de Liga, el cántabro acumula dos goles y tres asistencias, después de haberse asentado en el once inicial donostiarra.

Su futuro todavía es una incógnita. Su contrato en San Sebastián finaliza el próximo mes de junio y Canales todavía no ha tomado una decisión al respecto. "Por mi cabeza no pasa ahora pensar en dónde voy a estar el año que viene. Así lo decidí con mi representante, que está hablando con diferentes clubes", señaló el realista a principios de febrero, aunque sí dejó una puerta abierta a su continuidad en la Real: "Es como mi segunda casa, por no decir la primera. Estoy feliz en el vestuario, en el club y en la ciudad".

La cita de mañana en el Benito Villamarín no será una más para Canales, que querrá continuar con su buen momento de forma delante de su paisano Setién, que lo conoce desde que comenzase a despuntar en el Racing. Aunque la Real Sociedad no atraviesa su mejor momento, con dos victorias y seis derrotas en los ocho últimos encuentros, Canales, tras dejar atrás las lesiones, sí está recuperando ese fútbol que lo llevó a la agenda de los grandes clubes europeos.