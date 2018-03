Cañas avala el fichaje de Pau López

El Betis reforzará la portería con Pau López de cara a la próxima temporada y José Alberto Cañas, ex bético y ex compañero del meta durante su etapa en el Espanyol, avaló ayer en Radio Marca el fichaje del gerundense, un portero al que considera capacitado para el club verdiblanco. Incluso el canterano bético desveló que Pau López lo llamó para preguntarle por el Betis.

"Tengo un poco de devoción por él. Cuando llegué al Espanyol era el segundo portero, un canterano que subía al primer equipo. Le va venir, si va al Betis, muy bien. Es un gran portero, muy joven, en poco tiempo ha madurado y mejorado muchísimo. Tiene cualidades tanto en la protería como en el juego aéreo. Creo que va a hacer muy buen papel y tiene una proyección enorme", señaló Cañas, que ahondó en las cualidades del meta: "Es muy reservado, no es Joaquín. Es muy profesional y bastante maduro. He hablado con él, me preguntó un poco por el Betis, cómo era aquello. Al Betis le va a dar muchas alegrías y espero que en unos años esté en la selección". Eso sí, el centrocampista, ahora en las filas del PAOK griego, quiso tranquilizar a los aficionados béticos, a los que indicó que Pau López no suele tener los fallos que cometió el pasado sábado en la visita del conjunto espanyolista al Benito Villamarín: "Me dio mucha pena el gol de Júnior, que se le escapa el balón. Tuvo mala suerte. Se tiene que habituar a jugar en el campo del Betis, que es una pasada. Él quería hacerlo muy bien, sabiendo que lo estaría mirando mucha gente y cometió algún error. Hay que estar tranquilos porque para mí es un portero de garantías".

También se refirió Cañas a otros nombres propios de la actualidad verdiblanca. De Fabián, con quien comparte agencia de representación, a Rubén Castro, con el que jugó en el primer equipo verdiblanco. "A Fabián lo conozco desde que tenía 12 años. Me ha sorprendido la evolución tan rápida que ha tenido. Está siendo impresionante, esperamos que siga a este nivel y durante muchos años más en el Betis", aseguró Cañas, que también expresó su deseo de que Rubén Castro consiga su reto de convertirse en el máximo goleador del club verdiblanco en Primera: "Es un jugador que lo ha dado todo por el Betis. Desde que llegó sólo se le ha visto compromiso y hacer las cosas bien. Rubén se merece ser leyenda del Betis, ser un icono y que todo el mundo vea reflejado lo que es un goleador. Se merece estar primero en el ránking. Me encantaría que eso pasase".

De igual forma, Cañas recordó la temporada 2012-13, en la que fue parte activa de un Betis que selló la clasificación para la Liga Europa. "Se me ponen los vellos de punta. El año anterior quedamos en una posición mediocre y en la siguiente no teníamos ningún objetivo de entrar en Eiropa, pero se hizo un buen equipo, un buen grupo y se dio el resultado de hacer una gran temporada. Subimos bastante jugadores de la cantera y nos reforzamos con buenos jugadores que aportaron mucho. Hicimos una campaña bastante completa, más de lo que esperábamos nosotros mismos. Vas ganando partidos y te das cuenta de que es posible entrar en Europa", indicó.