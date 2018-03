Cerco a Álex Moreno

"Me han sacado del equipo. No es tan difícil ver que no es una situación sostenible, pero sólo me queda apretar los puños. No hay duda de que es un momento difícil para mí, en el que no juego mucho", reconoció el propio Durmisi a su llegada a la concentración de la selección danesa. "Claro que hay mucha competencia y claro que respeto a los otros jugadores, se trata simplemente de hacerlo bien los minutos que te den", explicó el danés sobre esa falta de partidos.

Age Hareide le pide a Durmisi que mejore su faceta defensiva

El seleccionador danés, el noruego Age Hareide, ha vuelto a confiar en Durmisi para los últimos amistosos de preparación -hoy juega ante Panamá, otra mundialista-, pese a que el bético no está contando ahora con muchos minutos. "Cada vez que juego demuestro siempre que soy el adecuado, pero no siempre son los partidos en la selección los que determinan si uno juega en la selección. Los encuentros con tu club también son importantes", explicó el lateral, que confía en entrar en la lista definitiva para el Mundial de Rusia, donde su figura se podría revalorizar. Eso sí, el seleccionador le insiste a Durmisi en que debe mejorar su faceta defensiva, algo en lo que éste no está del todo conforme. "No quiero cambiar mi estilo de juego. Soy el jugador que soy. Soy un jugador ofensivo y atacante", manifestó el lateral, que, además, aseguró haber mejorado sus prestaciones desde su llegada al Betis: "No hay duda de que uno debe ser capaz de defender, pero no es que yo sólo pueda atacar. Yo también puedo defender. Está claro que cuando te enfrentas a Cristiano Ronaldo y Leo Messi te conviertes en un defensor más fuerte. Lo he hablado con el seleccionador y él también lo sabe. Quizá quiera motivarme para sacarme más rendimiento defensivo".