Consciente de la importancia de los tres puntos en Mendizorroza, pero crítico con el juego de escaso control de los suyos, Quique Setién, entrenador del Betis, compareció ante los medios para valorar el partido de su equipo.

"No estoy satisfecho. No hemos circulado la pelota y hemos estado imprecisos. Los hemos dejado entrar en el partido. Debimos haber tenido más control, de ese modo les habríamos hecho más daño. Por contra, creo que este equipo tiene un mérito enorme. No siempre puede ganarse jugando bien. Tuvimos agresividad y concentración para ganar en un campo donde han perdido los últimos rivales que han pasado por aquí".

Le preguntaron a Setién por el 0-1, muy protestado en Mendirroza: "Creo que es un gol legal", se limitó a responder el técnico cántabro, quien explicó las causas de la entrada de Jordi Amat por Rubén Castro: "No estábamos teniendo el control, tampoco estábamos llegando y creí que teníamos que defender para controlar mejor los centros".

Fue cuestionado el técnico del Betis por Loren. Los periodistas vitorianos se interesaron por un debutante que suma "cinco goles en seis partidos", citaron los reporteros presentes en la rueda de prensa: "Siempre hay dudas. En la plantilla hay futbolistas profesionales como Rubén Castro, Sababria... Pero se dio el contexto para dar el paso y postar por él y creo que no nos hemos equivocado. Lleva años metiendo goles. Sabe encontrar los espacios y desmarcarse bien. Esperemos que este impulso le permita afrontar una carrera deportiva extraordinaria".

Siguió hablando Setién de los jugadores de la cantera que tantos minutos están disputando en la temporada. "Son activos para el club, que apuesta por la cantera. Además de Loren están los casos de Fabián, Júnior o Francis, que también han jugado de maravilla. Y no era fácil es un campo como Mendizorroza y ante un afición como la del Alavés. Ha sido un partido de tensión y garra y los chavales han respondido como si llevaran diez años como profesionales. Es para reflexionar, pues hay muchos chavales que demuestran lo pueden dar de sí", dijo.

Sobre la respuesta de la afición bética el sábado, en casa, Setién piensa que el beticismo "tiene que estar satisfecho con el trabajo que está haciendo el equipo. Hemos sufrido muchas lesiones, algunas de larga duración. Y han surgido tres o cuatro chavales que están jugando bien y asiduamente. Es para estar orgullosos. Que no dejen de exigir, pero, si llegan mal dadas, que sepan que estamos dando lo máximo".