Dolidos por la derrota y la actuación arbitral

Los jugadores del Betis abandonaron Mestalla con el sabor amargo de la derrota y la incertidumbre de no saber qué hubiera pasado si el 2-1 hubiese subido al marcador.

"El caso es que llegó, pero el árbitro lo anuló. Y yo creo que era gol". Así de tajante se expresó Bartra, que al término del partido aún no entendía lo que había pasado: "La verdad es que no sé qué pitó el colegiado. Si era falta de Loren, estaba fuera del área pequeña... Pero tampoco estoy seguro de que fuera eso. Y ese gol era muy importante, porque podría habernos metido de nuevo en el partido".

Más allá de las decisiones arbitrales, Bartra reconoció que el Valencia "jugó muy bien" y hasta aseguró que la derrota le dolía más que el fuerte golpe que se dio con Rodrigo. "Porque veníamos aquí sabiendo que podíamos sacar algo. Llevábamos varios partidos fuera de casa siendo superiores, pero quizá el primer gol de ellos nos hizo mucho daños", añadió el catalán.

A pesar del revés, el defensa sigue confiando en las opciones del Betis para alcanzar los puestos europeos: "Lucharemos para ganar cada partido, porque tenemos equipo para ello. Esta vez no pudimos ganar, pero ya estamos pensando en cómo mejorar lo que está en nuestra mano cambiar".

En una línea similar se expresó Joaquín, para quien el tropiezo fue una mala noticia, ya que el Betis "venía de una buena racha fuera de casa". "Por eso ahora toca pensar en el siguiente partido en Vitoria, para poder recuperarla", añadió seguro.

El portuense fue uno de los más reclamados en la zona mixta, lo que demostró una vez más que dejó huella en su paso por Mestalla. "Cinco años aquí, imagínate. Siempre es una alegría volver y reencontrarse con los amigos", contó.

Pero esa alegría inicial se truncó con la derrota, en su opinión muy condicionada por el segundo tanto valencianista y el gol anulado al Betis: "El 2-0 nos dejó muy mermados. Queríamos entrar en la segunda parte como en la primera para lograr el empate, pero no pudo ser. También influyó el gol que el árbitro no nos dio. Nos dijo que era falta, pero he visto la acción repetida varias veces y no es así".

Polémicas aparte, Joaquín también reconoció que el equipo estuvo "un poco espeso" y recordó que el Valencia "tiene una gran plantilla, sobre todo en los puestos de arriba".