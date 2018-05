Durmisi se queda fuera de la lista de Dinamarca y tampoco estará en Rusia

El lateral danés del Betis Riza Durmisi ha deseado "lo mejor" a la selección de su país tras quedarse fuera de la lista de 27 jugadores que ha ofrecido este domingo el seleccionador de Dinamarca, Age Hareide.

Durmisi, que había entrado en la lista inicial de 35 seleccionados, fue uno de los descartes, tras lo que este lunes ha deseado al equipo danés en su cuenta de Twitter "buena suerte" y ha considerado que la voluntad de Dios, que "siempre" está con él, es "la mejor".

Wish the danish team good luck! I believe that Gods plan is better The best. :-) thanks for a great season. Deseo lo mejor para el mundial, Dios es siempre conmigo, gracias por la temporada.Ahora toca descansar👍🏽