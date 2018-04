Elogios cruzados entre dos viejos enemigos

Quique Setién contra Diego Simeone. El juego de posesión contra la verticalidad, por más que el Betis haya aumentado su variedad de estilos para hacerse más competitivo. Dos técnicos que se han cruzado mensajes en el pasado y que ayer se dedicaron elogios antes de una nueva cita en el campeonato liguero, siempre favorables al argentino hasta este momento.

"Ganar al Atlético no es nada fácil. Ha llegado a este momento con la plantilla muy justa, hay jugadores que llevan jugando mucho tiempo y en este momento decisivo es normal que lo hayan acusado. Con todo, es el Atlético y va a jugar en su casa, donde le han metido cuatro goles en todo el año. Es un dato tan significativo que asusta. Es un equipo efectivo y sólido, con jugadores arriba que de la nada te sacan un gol. Defensivamente, junto con el Barcelona, es el mejor equipo de España. Hablamos de un equipo extraordinario", expuso Setién, que incluso restó importancia a la ausencia de Diego Costa: "Si fueran a jugar con uno menos o con un juvenil todavía, pero los que van a salir -Torres, Griezmann o Gameiro- tienen suficiente potencial como para no preocuparse de si Costa no está".

Ni rastro de la crítica de otras veces en las palabras de Setién. "Estás haciendo un trabajo sensacional, pero no me gusta como juega tu equipo", llegó a desvelar el cántabro que le comentó a Simeone tras un enfrentamiento entre Las Palmas y el Atlético. "Prefiero perder así que no, como he visto este fin de semana, marcar, echarte atrás y que te empaten al final", dijo al inicio de esta Liga, tras un duelo en el que el Atlético perdió su ventaja inicial por defenderla.

La respuesta en la orilla colchonera también fue de elogios, quizá con algo de veneno, para la nueva propuesta bética, más defensiva. "Vamos a enfrentarnos a un rival que está muy bien, que viene de seis partidos ganando, en los que ha hecho un fútbol con buenos momentos de juego y sobre todo mucha contundencia. Ha crecido mucho defensivamente con la llegada de Bartra y ha encontrado equilibrios defensivos y ofensivos. Eso lo ha hecho estar haciendo seguramente una de las mejores temporadas del Betis en Primera División de estos últimos años", manifestó Simeone, que hoy volverá a cruzarse con Setién, al que siempre superó en la Liga.