Europa, un nuevo impulso

Inui confirma su adiós al Eibar y Canales ya actúa como bético

El japonés Takashi Inui confirmó ayer su adiós al Eibar, con el que finaliza contrato el próximo mes de junio, aunque no quiso anunciar su incorporación al Betis, acordada desde hace meses y con el que firmará un contrato de tres temporadas. "Voy a jugar mis tres últimos partidos con el Eibar. ¿Dónde? No puedo decirlo ahora. Pero sí que quiero seguir creciendo. Es triste tener que irme del Eibar después de los momentos que he vivido y creo que aquí también podría crecer, pero sé que puedo subir mi nivel en un lugar diferente", manifestó ayer el extremo nipón, que ya recibió un caluroso recibimiento por parte de la afición verdiblanca en la última visita del conjunto vasco al Benito Villamarín. Inui está ahora está centrado en acabar a tope la temporada para apurar sus opciones de acudir al Mundial. "Me preocupa poder estar con mi selección en Rusia", aseguró ayer el centrocampista, que se quedó fuera de la última convocatoria del combinado japonés. La llegada del nuevo seleccionador, Akira Nishino, hace que Inui todavía confíe en entrar en la lista definitiva para la cita mundialista de este verano. Otro refuerzo atado es el de Sergio Canales, quien ya ha comenzado a actuar como bético y compartió en las redes sociales una publicación en la que bromeaban Guardado y Fabián.