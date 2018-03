Fabián: "Que los grandes se fijen en mí da confianza, pero mi cabeza está en el Betis

El verdiblanco Fabián volverá a ser protagonista hoy en el duelo de la selección sub 21 ante Estonia (19:30) y desde la concentración del equipo de Albert Celades mostró su satisfacción por el paso adelante en su carrera.

"Que los mejores del mundo se fijen en mí, es un brote de confianza y es algo que me alegra mucho. Pero mi cabeza sigue en el Betis", manifestó el palaciego en Radio Marca, donde también se refirió a su relación con Dani Ceballos, el capitán de la sub 21: "Ojalá triunfe en el Real Madrid. No soy el más indicado para hablar sobre su fichaje por ellos pero cada jugador elige lo que quiere. Yo decidí quedarme en el Betis porque creo que es lo mejor para mí. Mucha gente me escribió después del partido hablándome de cómo nos entendemos en el campo. Nos conocemos desde pequeños y lo considero un gran amigo".