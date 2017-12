Frenesí accionarial

Este jueves 28 de diciembre finaliza el primer plazo de solicitud de las acciones denominadas baratas (120 euros), relacionadas directamente con el derecho de suscripción preferente, algo que están ejerciendo desde hace días los principales accionistas del conjunto verdiblanco, tanto los que están fuera como algunos miembros que conforman el actual consejo de administración. De hecho, en la tarde de ayer (19:00) se celebró en el salón Triana del hotel Al-Andalus una reunión por parte del club heliopolitano con miembros de diferentes peñas -todo bajo la organización y supervisión de la consejera asalariada María Victoria López Sánchez, estando también presente el consejero y persona de confianza de Ángel Haro, Carlos González de Castro- para ofertar por la compra del derecho de suscripción preferente de los diferentes paquetes de acciones que éstas controlan. Un claro movimiento del consejo de cara a ese último día de suscripción de esas acciones especiales (38.629) para llevar a cabo la ampliación de capital aprobada en la última junta.

De este modo, los movimientos no son sólo de la parte de Béticos por el Villamarín, donde los señores Rafael Salas (ayer) y Adrián Fernández Romero ejecutaron ya su derecho de suscripción preferente, al igual que Hugo Galera, que ha llegado a un acuerdo, también, con varias peñas, como la de Marchena, para la compra de buena parte de las acciones de ésta. Y es que en BxV tienen muy clara la línea a seguir: ejercer su derecho de suscripción tras la ampliación de capital aprobada en la junta y ofertar por las acciones de béticos a nivel individual y colectivo para darle el dinero a éstos y no a Manuel Ruiz de Lopera ni a Luis Oliver, tras ratificarse el pacto alcanzado en verano entre la entidad heliopolitana y los empresarios en la última junta de accionistas del pasado mes de noviembre. Además, este grupo mantiene con firmeza su postura de rechazo a un acuerdo que siguen sin conocer en su totalidad. Y con respecto a la atomización, sobre el hecho de permitir el acceso a los béticos al control accionarial del club, siempre ha dejado muy claro que su postura era que todos los principales accionistas (incluidos Haro y López Catalán) pusieran sus títulos al precio de 120 euros para que abonados y el resto de pequeños accionistas pudieran comprarlas. Una vez que esto no ha sido así, han ejercido su derecho de suscripción preferente, además de comprar acciones a accionistas individuales o agrupados en diferentes peñas.

Otro actor importante en todo este asunto es Manolo Castaño, con un paquete accionarial del 4,5%. De momento, el abogado no ha ejecutado su derecho de suscripción preferente, algo que sigue meditando en estos momentos, aunque no le faltan ofertas de accionistas importantes (tanto del entorno más cercano al club como de fuera de éste) para hacerse con su paquete, aunque tampoco hay que descartar la opción de que a lo largo del día de hoy lleve a cabo la posibilidad de ejercer este derecho, al igual que lo están haciendo desde el consejo del Betis y los accionistas de referencia de fuera de éste.

Muchos movimientos por parte de todos los actores que forman parte del denominado Betis de los béticos a falta de un día para que concluya el primer plazo de suscripción de las acciones del tramo barato.