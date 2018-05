Garitano: "Ha sido el Betis de hace años y va a crecer aún más"

Asier Garitano, técnico del Leganés, elogió al rival con el que cerrará hoy el campeonato y afirmó que esta temporada ha sido "el Betis de hace años", además de vaticinar que "es un club que va a crecer todavía más".

"Han conseguido una estabilidad grande. Primero institucionalmente, que daba la sensación en los últimos años de que estaba un poco convulso. Había historias que seguro que no ayudaban y este año da la sensación de que todo funciona bien, que es el Betis de hace años", recalcó en rueda de prensa.

Para el entrenador vasco, el Betis ha ofrecido esta campaña un nivel "muy alto", cuenta "con una afición increíble y una idea de fútbol" que cree que "allí gusta mucho y que le ha dado unos resultados espectaculares".

"Lo único que se puede hacer es felicitarlos. Creo que es un club que va a crecer todavía más. Espero que ellos y nosotros podamos brindar un gran partido para despedir una gran temporada", indicó.

Sobre los rumores que le sitúan en el Espanyol o la Real Sociedad la próxima temporada, aseguró que, de momento, no tiene nada cerrado una vez que ha anunciado su salida del Leganés.

"A día de hoy nada. Escucho eso y normal, porque en San Sebastián lo tengo todo. Familia, amigos y hay mucha gente que me lo dice. En Barcelona conozco menos gente y también me lo dicen. Pero a día de hoy no hay absolutamente nada", explicó en la rueda de prensa.