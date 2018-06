Guardado e Inui, en la recta final para Rusia

El Mundial comienza el próximo jueves y son muchos los béticos que siguen de cerca las evoluciones de Andrés Guardado y Takashi Inui en sus respectivas selecciones, los dos jugadores del equipo verdiblanco que actúan en la máxima competición internacional de selecciones. Ambos han tenido problemas físicos antes del torneo, de ahí que apuren estos días previos al inicio de la competición para intentar alcanzar el mejor estado físico posible, con el objetivo de rendir a un buen nivel.

Guardado disputó los primeros 45 minutos de la derrota de México ante Dinamarca (2-0), como tenía acordado con Juan Carlos Osorio, seleccionador azteca, que lo indicó en rueda de prensa: "Mientras estuvieron Herrera y Guardado controlamos muy bien el juego. En la segunda parte, con las modificaciones, en algunas ocasiones llegamos algún segundo tarde a la presión". Así, el centrocampista del conjunto verdiblanco pudo ganar en buenas sensaciones de cara al estreno ante Alemania el próximo domingo (17:00). "Tengo mucha ilusión en este Mundial, será seguro mi último. Que me toque ser capitán es una responsabilidad extra, pero me siento preparado para aportar dentro y fuera de la cancha", comentó la estrella de la selección tricolor, que también pidió calma tras los últimos acontecimientos en torno a su selección: "Afortunadamente nos sentimos muy tranquilos en eso, entendemos qué hay ciertas noticias que llaman la atención y que al no tener información, inventan muchas tonterías. Al final dentro del grupo eso nos tiene muy tranquilos, no podemos salir a desmentir cada cosa que se dice, sería muy difícil, pero al final hemos intentado aislarnos de eso". De esta forma, Guardado sigue ejerciendo de capitán en una selección que sigue con su puesta a punto para intentar llegar lo más lejos posible en una cita futbolística en la que la afición mexicana tiene depositadas muchas esperanzas. "El grupo está muy convencido de lo que puede hacer en el Mundial. Tenemos la ilusión de que puede ser nuestro Mundial. Tenemos mucha confianza entre nosotros", ya había comentado Guardado en la previa del compromiso de preparación disputado ante el combinado danés.

Al igual que mexicano, Inui sigue con su plan de preparación para el inicio del campeonato, y después de disputar más de media hora (entró en el minuto 55 en lugar de Usami) en el amistoso de Japón ante Suiza del pasado viernes (2-0 para los helvéticos), volverá a tener minutos en el encuentro, también de carácter no oficial, que los nipones disputarán mañana frente a Paraguay (15:05) antes de comenzar la fase de grupos ante Colombia el martes 19 de junio. De este modo, el futbolista del cuadro de Heliópolis, que es el más ligero del Mundial (59 kilogramos) de los 736 que van a disputar el torneo, podrá ir ganando confianza en su juego para convertirse en una de las piezas principales de la selección de Akira Nishino, que espera que Inui alcance un nivel óptimo para competir.