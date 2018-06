Guardado, una duda que tiene en vilo a Osorio

Andrés Guardado tiene en vilo a Juan Carlos Osorio, el seleccionador de México. El centrocampista no se acaba de recuperar de la lesión que lo obligó a pasar por el quirófano y anoche se quedó fuera del amistoso ante Escocia, el último que la selección mexicana disputó antes de viajar a Europa para continuar la preparación del Mundial.

La primera intención de Osorio era que tanto Guardado como Héctor Moreno y Diego Reyes, los otros dos tocados, participasen en ese encuentro para comprobar sus estados físicos, pero finalmente el seleccionador los incluyó en el desplazamiento a Dinamarca de la semana próxima, en el que será el último encuentro de preparación antes de la cita en Rusia.

La recuperación se extendió una semana más; nadie garantiza que pueda estar"

"Moreno, Reyes y Guardado no están recuperados, se extendió una semana más. La idea es llevar dos jugadores más, precisamente por los lesionados, porque nadie puede garantizar que vayan a estar, al menos los tres, y previendo ese escenario se ha tomado la decisión de llevar dos jugadores de más. Obviamente hay que cumplir con las normas y hay que dar la lista el lunes y así será. Espero contar con ellos para el juego contra Dinamarca. Esperemos que se recuperen y que no cambie tanto lo previsto", indicó Osorio, que reconoció que sería un gran contratiempo la ausencia del centrocampista verdiblanco en la lista definitiva para el Mundial: "Por la experiencia de partidos jugados y por la personal de cada uno de ellos en Europa, los que los reemplazan no la tienen, esperemos que sí lleguen, pero los que estén van a darlo todo por México. No me quiero anticipar, pero no puedo mentir en que no serían bajan considerables".

Precisamente, uno de los motivos que llevó a Guardado a fichar por el Betis fue su deseo de acudir en plena forma a su cuarto Mundial, ya que prefirió un campeonato más competitivo que el holandés para prepararse durante la temporada. En las conversaciones con Quique Setién durante el año, la cita rusa también ha estado presente, de ahí que el técnico lo dosificara en algunos momentos de la Liga. Ahora, Guardado apura su recuperación para no perderse el Mundial y darle una alegría a Osorio.