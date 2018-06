Guardado, preparado para su última cita mundialista

Tras tres temporadas en el PSV, Andrés Guardado decidió aceptar la oferta del Betis para jugar en un campeonato más competitivo, la mejor manera que escogió para llegar a tope a la cita de selecciones en Rusia. "Desde hace un año tomé la decisión ir a la Liga española. Quería llegar lo mejor preparado a lo que espero sea mi mejor Mundial", aseguró ayer el centrocampista durante la conferencia de prensa que ofreció en el estadio del Brondby junto al seleccionador, Juan Carlos Osorio.

"Queremos entre nosotros demostrar nivel óptimo para el primer partido, todos nos sentimos bien y también los que venimos de lesión. Tenemos una semana larga antes del duelo ante Alemania", afirmó Guardado, que apunta al once titular para el amistoso de hoy ante Dinamarca, tras entrenarse sin problemas con el grupo durante los últimos días. La operación a la que fue sometido en México para solucionar sus molestias en el peroné quedó ya en el olvido y Guardado sólo piensa en hacer historia con la selección de su país.

"Tengo mucha ilusión en este Mundial, será seguro mi último. Que me toque ser capitán es una responsabilidad extra pero me siento preparado para aportar dentro y fuera de la cancha. Estoy tranquilo porque el grupo me respeta. Muchos no confían en nosotros, pero estamos convencidos de que haremos un buen Mundial. Sabemos la dificultad, pero vamos a salir a por la victoria y fortalecidos ante cualquier cosa", explicó el capitán mexicano, al que lo cuestionaron sobre qué herencia le gustaría dejar en la selección. "Ustedes lo van a analizar. Sí me gustaría poder marcar la herencia después del resultado del Mundial, si fuese histórico sería una herencia grande, conseguir algo que nunca se ha conseguido. Fuera de la cancha he aprendido muchas experiencias, sobre todo las malas. Lo que puedes mejorar como líder y capitán para ayudar al grupo", manifestó Guardado, que finalizó quitándole importancia a las imágenes de una fiesta de algunos internacionales que difundieron los medios mexicanos: "Antes que jugadores de fútbol somos personas. Tenemos derecho a hacer con nuestra vida lo que queramos en nuestro tiempo libre. Cuando una situación así se presenta es importante estar bien en tu vida personal para rendir en la cancha. Estamos muy tranquilos, Herrera regresó y está muy bien. No ha sido ningún acto de indisciplina porque no estábamos dentro de la concentración, en el grupo estamos muy unidos y centrados en lo que viene, que es un Mundial".