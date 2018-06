Haro y el necesario equilibrio contable

El Betis no quiere dar pasos en falso en el mercado. “Hay operaciones que el mercado no invita a acelerar, aunque tenemos mucho trabajo adelantado”, aseguró anoche el presidente, Ángel Haro, en los medios oficiales del club, en los que también dejó claro la importancia de equilibrar el balance para asegurar el futuro deportivo. Además, el máximo dirigente aseguró estar muy tranquilo con la situación de Fabián, por quien aseguró que no han llegado ofertas en firme, pese al interés real del Nápoles, entre otros equipos, por el palaciego.“Tenemos recursos, pero si queremos crecer de una manera sostenible, la mejor manera es invertir lo que consigas en las ventas. Si queremos tener una política para que en el balance haya poco positivo, eso conlleva que no puede hacer unas inversiones mayores que las ventas, aunque hay veces que no se pueden perder oportunidades. Los éxitos deportivos vienen si tienes salud financiera. Bartra fue una buena oportunidad de mercado, entendimos que había que ir a por el jugador. Era muy atrevido hacerlo sin pensar con el ingreso previsto de Pezzella. Teníamos indicios de que la Fiorentina lo iba a comprar, son decisiones con un riesgo medido”, aseguró Haro, que también incidió en la importancia de Quique Setién en el futuro del club: “Estamos muy satisfechos con Quique y su cuerpo técnico, han creado buen clima en el vestuario. Es fundamental su figura en este proyecto que estamos viviendo”.Sobre Fabián, el presidente también fue rotundo. “Oferta en firme al Betis no existe, y mucho menos por la cláusula. Tenemos un entendimiento perfecto con Fabián, la familia y los agentes. Trabajamos para que se quede”, aseguró Haro, con el que coincidió el vicepresidente, José Miguel López Catalán: “Estamos todos orgullosos de él, lo mejor que puede pasar es que se quede y sea un puntal dentro del equipo. Está feliz y contento, lo vimos en el famoso spot. La situación es muy tranquila. Hay que desmentir todos los rumores de que ha venido el Nápoles para llevárselo. Lo ha hecho muy bien, está cotizado y habrá equipos interesados. El Betis no va a querer venderlo y está la cláusula de recisión. Ojalá no suceda y el año que viene esté con nosotros. Cuando tienes activos buenos va a pasar eso, son interesantes para otros equipos. Hay muchísimos clubes preguntando por jugadores del Betis”.