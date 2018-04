Haro y el derbi: "Desde que terminó el anterior lo estoy esperando"

El presidente del Betis, Ángel Haro, intervino ayer en diferentes recepciones de medios de comunicación en el que analizó la actualidad del conjunto verdiblanco y mostró su deseo y ganas que tiene de que llegue el encuentro ante el Sevilla en el Benito Villamarín. "Desde que terminó el derbi anterior lo estoy esperando. Será bonito y emocionante. Ganará el mejor, que espero que sea el Betis. Es un partido especial. Si era optimista cuando teníamos equipos peores, ahora hay que ser valientes", manifestó en Radio Sevilla. No obstante, Haro se mostró precavido pensando ante en los encuentros tan importantes que el Betis tiene antes de que llegue el derbi: "Me gustaría destacar un mensaje de cautela. Hay que centrarse en lograr la clasificación. Tenemos un fin de temporada que invita al optimismo, pero hay que tener los pies en el suelo y pensar que no está todo hecho".

El dirigente bético se mostró "feliz porque estoy viendo felices a los béticos. Pero hay que tener humildad. Hay que conseguir lo que se ha puesto a tiro. El año parece que está acabando con garantías. Pero todo pasa por ganar a Las Palmas". Por último, en ElDesmarque, habló acerca de la planificación de la próxima temporada: "La idea no es hacer una revolución. Apostamos por consolidar la estructura y reforzarla. No apostamos por poner a la venta a nuestros activos, ni venderemos a nuestros mejores jugadores, sino que reforzaremos la política de tener jugadores que se adapten junto a jugadores de la cantera. El año que vienen se sumarán otros y siempre hay futbolistas que pueden complementar esa base que ya tenemos".