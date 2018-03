Heliópolis también quiere gozo

En el Betis se respira optimismo. Los triunfos, además de puntos, llevan aparejada una alegría que para muchos parecía desconocida, tras defender la mediocridad de proyectos anteriores. Y ese buen ambiente que se respira en el vestuario se quiere trasladar hoy al Benito Villamarín, donde, pese a las inclemencias metereológicas, se espera otra gran entrada en ese homenaje siempre merecido a la mujer. La última victoria bética en Heliópolis se remonta al 3 de febrero, cuando se ganó al Villarreal, y, tras la derrota ante el Madrid y la igualada con la Real, los de Setién quieren irse a una nueva pausa liguera con una victoria que mantenga esa sonrisa en los suyos.

El objetivo europeo vuelve a estar a tiro para el Betis cinco años después de que lo consiguiera a las órdenes de Pepe Mel. Una victoria esta noche ante el Espanyol de Quique Sánchez Flores lo auparía hasta la séptima plaza, a la espera de lo que mañana realizase el Girona en su visita al Santiago Bernabéu en el duelo que cerrará la jornada, por lo que ese aliciente debe ser un añadido de motivación. No hizo falta ni que Setién volviera a hablar de Europa en su conferencia de prensa. A falta de diez jornadas para el final, el Betis está metido de lleno en esa pelea para la que ha invertido una ingente cantidad de dinero, tanto en verano como en invierno.

A esa disponibilidad económica hizo referencia su rival de hoy, un Quique Sánchez Flores que no tiene clara su continuidad en la Ciudad Condal pese a contar con un año más de contrato. Los dueños del Espanyol le han dado un giro a ese proyecto ambicioso que comenzaron el pasado año y ahora se encuentran en plena reestructuración, que incluso pasaría por una salida para un Quique que sí ha estabilizado al Espanyol en la zona media.

Siete encuentros sin perder, con cinco empates y dos victorias, acumulan los blanquiazules, que han recuperado unas mejores sensaciones en las últimas jornadas. La presencia de Granero en la medular le ha otorgado una mayor posesión de pelota, una cuestión que agradecen sus delanteros, Leo Baptistao y Gerard Moreno, una de las parejas mejor avenidas de la Liga. Aun así, los de Quique destacan por su defensa, con un bloque casi sin fisuras, al que es complicado generar ocasiones.

Tras el percance sufrido por Diego López ante el Levante, Pau López ha regresado a la titularidad, lo que también pondrá un punto de morbo en el duelo. El meta tiene un acuerdo cerrado con el Betis para la próxima temporada, por lo que hoy será examinado con lupa tanto por los hinchas verdiblancos como por los periquitos.

El mayor peligro para Pau llegará desde las botas de Loren. Cinco goles en seis partidos con el primer equipo lo han convertido en el delantero de moda y con un sitio garantizado en el once. Más dudas aguardan en el resto del once. Sin Joaquín, todavía convaleciente de su lesión muscular, pero con Guardado disponible, Setién mantiene la incógnita de Camarasa, que no se entrenó ayer. Además, el preparador verdiblanco podría buscar un punto de velocidad en el ataque con el regreso de Tello al once, mientras que Rubén Castro y Sergio León se jugarían el puesto de acompañante de Loren. Más claro parece que Setién optará esta vez por mantener el 4-4-2, con el que venció en Vitoria y al que otorga equilibrio con esa dupla formada por Javi García, que podrá estar tras el indulto de Competición, y Fabián, para mantener las prestaciones ofensivas exhibidas hace seis días.

El duelo ante el Espanyol, con pausa liguera de 16 días hasta el siguiente encuentro en Getafe, marca el inicio de la recta final del campeonato y los de Setién quieren encararla con una victoria que mantenga el objetivo europeo. Heliópolis también quiere gozar ahora que se vislumbran unos nuevos tiempos.