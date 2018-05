Joaquín: "Para estar en el Betis hay que ser ambicioso"

Líder dentro y fuera del campo, Joaquín Sánchez ha sido pieza clave para Quique Setién durante la temporada. Ahora, el portuense no quiere relajación y sí que el Betis aproveche la inercia para volver a disfrutar el próximo año.

“Este año debe servirnos para tener una base deportiva. No es lo mismo que empezar de cero, con medio equipo nuevo. Todo eso se ha ganado. Es un año con expectativas bonitas y para pensar en crecer. Vamos a ser un equipo de Europa con la exigencia máxima. Pero el profesional tiene que ser ambicioso si quiere estar en el Betis. Vamos a jugar en campos bonitos. Hay que disfrutarlo, pero compitiendo, no ir por ir. El futbolista del Betis tiene que ser exigente. Ahora no te puedes relajar, hay que exigir y exigirte el doble. Hay que hacer un equipo para competir en las tres”, ha indicado Joaquín en la televisión del club, donde ha desvelado la clave de la temporada: “El equipo no se ha dado por vencido nunca, estaba convencido de que había que jugar con el balón. Eso ha estado siempre claro. Ha habido de momentos de tensión, con dudas. No nos hemos rendido nunca y lo hemos tenido claro el equipo y el cuerpo técnico. Desde el primer día de la pretemporada todos los ejercicios iban encaminados a eso”.

El portuense también se refirió a su momento personal. “No es que me haya encontrado físicamente mejor, sino que es importante que el equipo ha jugado este año al fútbol. Cuando tienes la posesión del 60%-65% el equipo lo nota una barbaridad. No es lo mismo recibir el balón al cuello con el defensa encima a recibirlo en ventaja. Eso nos ha dado mucha vida a la gente de arriba. Eso ha sido importante para estar mejor y disfrutar, aunque haya momentos en los que haya que sufrir defensivamente”, señaló el portuense, que tampoco vislumbra un final para su carrera: “Llevo dos semanas pensando, ¿me retiro? ¿ahora es el momento? Pero soy tan feliz que no quiero que esto se acabe. Como he disfrutado, he ayudado, he participado, me he sentido importante, uno más dentro de la plantilla, no miro el mañana. Disfruto el momento, es magnífico, quiero que no se termine. Tengo dos años por delante, en julio cumplo 37 años, pero no me preocupa. Hay cosas que me hacen sentir joven.

Felicidad El portuense elogió el estilo de Setién, a la vez que ansía vivir la vuelta del Betis a Europa

No veo ese día del mañana que diga hasta aquí llegué. No me podía imaginar hace cinco años que me iba a cuidar como lo hago ahora. No hay otra fórmula. Entrenarse y cuidarse más que nunca. No me privo de nada, pero cuando se requiere y se puede. Durante la semana intento descansar lo máximo posible. Eso es innegociable”.

Y es que Joaquín ya sueña con el regreso a Europa del Betis. “Cada vez me exijo más y el año que viene es un reto importante. Vuelvo a competir en Europa y siempre me he exigido mucho, con los años más... Eso es lo que me hace estar ahí. No pido nada, estar como este año y que voy a estar para jugar. Es lo que le he dicho a todos los entrenadores”, finalizó.