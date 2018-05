Joaquín: “Setién lleva una segunda vuelta fumando lo mejor”

El futbolista del Betis Joaquín ha ofrecido una interesante rueda de prensa de cara al derbi en la que ha tratado los siguientes temas:

¿Cómo está el vestuario?: “Son partidos que uno desea que comience ya. Son partidos que se viven con una emoción e intensidad grandísimas. Es el gran derbi y hay que disfrutarlo por el momento que estamos y jugamos en casa y queremos darle a la afición esa victoria ante el gran rival y que sea una fiesta para nosotros”.

Incidentes: “Es lo triste de esto. Lo que tiene que prevalecer es el gran derbi y esto no cabe en el fútbol. No va ni con la afición del Betis ni con la del Sevilla. Esta gente sobra. El Betis dio un comunicado y nosotros somos los primeros que tenemos que dar ejemplo con deportividad y disfrutar de un gran partido como es el derbi. El fútbol tiene que estar por encima de todo. Esta gente no pueden manchar este partido tan bonito para la ciudad”.

¿Derbi sin afición visitante?: “Eso no lo tengo que decidir yo. Al igual que a nosotros nos gusta tener a la afición del Betis cuando vamos al campo del Sevilla, al revés pasará igual. Creo que la Policía controla todo lo posible para que cada afición disfrute. Durante muchos partidos así ha sido, aunque haya cuatro que no sepan vivir esto de manera sana. No soy quién para decir si esto es bueno o no”.

Ver el Sevilla-Real Madrid: “Sí, seguramente. Es un partido bonito”.

Objetivo: “Lo que es el partido en sí no tiene que cambiar. Independientemente de que nosotros tengamos la quinta o sexta plaza conseguida, el partido va a tener la misma motivación y rivalidad. Uno siempre quiere ganar este partido y en casa más. Sobe todo por la segunda vuelta tan buena que hemos tenido. Terminar con una sensación muy positiva. Ganarles en casa sería un premio muy importante”.

¿Presión para el Betis?: “No, para nada. Es muy complicado sacar los partidos adelante. En la segunda vuelta hemos dado un paso importante adelante porque creo que el equipo ha madurado. Sabe sufrir y tener personalidad ha sido clave para sacar partidos adelante. Aunque el otro día no ganamos, el equipo tiene un balance positivo en los últimos partidos y en esa línea nos basamos. En la segunda vuelta hemos dado un pasito adelante en esta filosofía y el equipo ha crecido mucho. Después los equipo cuando te ven arriba siempre les motiva más, te estudian más y a estas alturas de la temporada te tienen más estudiados”.

Caparrós: “Independientemente de que esté Joaquín o no, pero cuando pite el árbitro lo demás sobra y los jugadores somos los que tenemos que sacar este tipo de partidos adelante. Caparrós es de la casa del Sevilla, pero nosotros vamos a tener la misma motivación que si estuviera él o no, porque para nosotros culminar la temporada ganando el derbi ante nuestra afición es para ponerle el broche a una muy buena temporada”.

Fiesta en el derbi: “La afición es normal que lo tome como una fiesta por la culminación de la temporada que hemos hecho, pero de puertas hacia dentro nos tomamos esta semana con importancia porque independientemente de que estemos clasificados para Europa queremos terminar quintos y vamos a luchar hasta el final. De puertas hacia dentro entrenamos con la máxima intensidad y nivel. No queremos perder esta opción. Siempre es más bonito terminar quinto que no sexto”.

Setién: “El míster lleva una segunda vuelta fumando lo mejor. Ya hasta se ríe (risas). Todavía no me ha dado lo que fuma, pero se lo sacaré”.

Manita: “Se pueden pedir muchas cosas, pero no es fácil. Este tipo de partidos conlleva muchas cosas. Tensión, concentración… Yo personalmente me conformo con ganar. No es fácil marcar muchos goles en este tipo de partidos”.

Lesión de Júnior: “El equipo se ha sobrepuesto a muchas lesiones durante la temporada. Y no se ha venido abajo. Hemos perdido futbolistas importantes en momentos clave y otros jugadores han jugado bien y el equipo ha respondido. Perdemos a un futbolista importante como Júnior, pero tenemos jugadores que lo están haciendo bien y en este tipo de partidos van a entrar con ilusión”.

¿La derrota en Bilbao puede afectar?: “Nada. Eso de fuera se puede pensar por la derrota del otro día, ero el balance de los últimos partidos ha sido muy bueno. Nosotros no tuvimos la frescura de otras veces, pero el equipo tiene tal mentalidad y confianza en lo que llevamos haciendo toda la temporada que el equipo afronta la semana con alegría, intensidad y trabajo y sabiendo la importancia de este partido”.