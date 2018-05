Joaquín agradece a la afición del Athletic la gran ovación que recibió

El futbolista del Betis Joaquín fue ovacionado por la afición del Athletic cuando fue cambiado en el minuto 74 por Boudebouz, y ayer el portuense le dio las gracias en las redes sociales (Twitter) por ese cariño mostrado: "Siempre dije que me encantaba jugar en el antiguo San Mamés. Me motivaba su campo y la manera con la que viven el fútbol. Era uno de mis campos favoritos.

Este domingo la afición del @AthleticClub me regaló una ovación que no se me olvidará. ¡Gracias por tanto cariño! Viva el Betis". El propio Setién ya destacó este gesto de la hinchada rojiblanca tras el partido: "La ovación a Joaquín es algo habitual. En todos los estadios se le aprecia. Es un futbolista referente a todos los niveles. Es muy buena persona y un gran jugador. Entiendo este reconocimiento al esfuerzo que hace cada día y al que ha hecho tantos años".