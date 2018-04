Júnior y Barragán, dos vías que explota Setién

Dentro del dibujo que usa el Betis de Quique Setién con tres centrales atrás, los carrileros adquieren una gran importancia y en este sentido dos son nombres propios, Júnior y Barragán, que están ofreciendo un rendimiento bastante alto.

El primero, desde su debut en Riazor en la jornada 23, ha jugado todos los encuentros completos hasta el momento. El futbolista de origen dominicano se ha ido asentando en el cuadro verdiblanco a medida que avanzaban las jornadas, devolviéndole al preparador heliopolitano la confianza dada con muy buenas actuaciones, como por ejemplo en la cita ante Las Palmas, haciendo el gol de la victoria, o ante el Atlético en la última jornada, donde cuajó otra buena actuación a ojos de Albert Celades, seleccionador de España sub 21, en el palco del Metropolitano.

"El hecho de que José Juan esté en el filial nos beneficia. El estilo es el mismo. No hemos cambiado muchos mecanismos. Luego Quique Setién nos aporta plus de Primera pero eso nos ayuda mucho. Cuando llevas dos años con un entrenador así y otro que apuesta por ti y con conceptos parecidos es algo que tienes ganado y es una base. Quizás por eso los jugadores que hemos jugado con él tenemos un buen rendimiento. La misión del filial es surtir de jugadores al primer equipo. Por esa parte José Juan tiene que estar contento y orgulloso. Sé que es un luchador nato y competitivo. Este descenso no se lo merecen. Sigo al equipo todo el año porque tengo ahí a mis amigos y veo todos los partidos", comentó Júnior en los medios oficiales, resaltando el hecho de que el técnico del primer equipo y el del filial coincidan en su idea futbolística.

Si en el costado izquierdo del Betis está respondiendo cada vez mejor Júnior, en el derecho se encuentra Barragán, que está firmando una muy buena campaña. Después de perder el sitio en lugar de Francis, la lesión de éste le abrió de nuevo la puerta de la titularidad (suma 2.197 minutos en 27 partidos con seis asistencias), demostrando en sus subidas lo bien que centra -maravilloso el pase que puso al área en el gol de Júnior a Las Palmas- y cómo busca el gol, como se vio ante el Atlético, donde estuvo cerca de marcar si no llega a ser por una buena intervención de Oblak en su remate intencionado al palo del portero.