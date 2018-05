Júnior confirma su ausencia en el derbi

El canterano Júnior, lesionado el pasado sábado en San Mamés en su rodilla izquierda, ha confirmado en las redes sociales su ausencia para el derbi del sábado, tras someterse hoy a unas pruebas médicas para conocer el alcance exacto de la dolencia. "Se confirma lo que ya me imaginaba pero no quería oír, me perderé el Gran Derbi. Pero bueno por suerte no es nada grave, muchas gracias a todos por los mensajes y las muestras de cariño, me habéis hecho disfrutar de una temporada maravillosa", ha expresado el canterano.

El club verdiblanco todavía no ha ofrecido un parte médico sobre la lesión exacto del joven carrilero izquierdo, aunque las primeras exploraciones apuntaban a una distensión de los ligamentos de la rodilla izquierda.