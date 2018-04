Júnior y la consolidación de una apuesta por la cantera

Desde su llegada, Quique Setién dejó clara que la cantera tendría un sitio en sus planes. Ya a la pretemporada se desplazaron numerosos jugadores del filial, a los que el técnico quería conocer de primera mano, y muchos de ellos han tenido luego una oportunidad en Primera, aunque la consolidación en el primer equipo ha llegado para Fabián, Loren, Francis y Júnior.

El hispano-dominicano, de 21 años, fue protagonista en el triunfo ante la Unión Deportiva Las Palmas con un testarazo espectacular en el último minuto para lograr el gol de la victoria. Once encuentros seguidos como titular acumula ya Júnior, el mejor ejemplo de esa apuesta por la cantera. Una grave lesión muscular lo frenó en la pretemporada, lo que lo dejó fuera de los terrenos de juego hasta finales de octubre, cuando el zurdo comenzó a jugar con el filial. 13 encuentros a las órdenes de José Juan Romero, y ya entrenándose con el primer equipo, le valieron una oportunidad con Setién, que ha desplazado a Durmisi para darle galones al canterano.

"No hay partido en el que no llegue a la línea de fondo y al menos ponga tres pases de gol", dijo el técnico hace unos días al referirse a Júnior, que está exhibiendo una gran capacidad ofensiva a la vez que sigue mejorando en la parcela defensiva. Dos goles y dos asistencias acumula el carrilero izquierdo, al que ya se empieza a señalar como otro candidato para sumarse a la selección sub 21 que dirige Albert Celades.