Mendilibar: "Si no apretamos bien, nos harán correr"

José Luis Mendilibar, entrenador del Eibar, compareció ayer para analizar el duelo de mañana en Heliópolis y resaltó la importancia de que su equipo realice bien la presión. Además, el técnico dejó atrás el 5-0 de la primera vuelta, al asegurar que ambos equipos llegan ahora en una situación distinta.

"Nosotros estamos bien. Nos enfrentamos a un equipo que nos gusta por su forma de jugar y que lo está haciendo bien. Sabemos que si no apretamos bien arriba o si son mejores que nosotros en eso, nos van a hacer correr mucho, pero sabemos que tendremos nuestras opciones de poder ganar el partido. Es un encuentro que a los jugadores y a mí nos gusta, porque todo lo que hacemos durante el año podemos verlo en este partido", dijo el técnico, que también tuvo palabras de elogio para el Betis: "Ellos están bien, con confianza y jugando bien. Están teniendo un poco de suerte, como en el último partido, pero para estar arriba como están también hay que tener esa suerte, y sobre todo hay que buscarla. No creo que se acuerden del partido de ida. Llevan un tiempo haciéndolo muy bien y acordarse de aquello no sirve".

Mendilibar, además, insistió en lo que le exigirá a su equipo durante el encuentro. "Les pido que seamos nosotros, más descarados que nunca, porque nos van a dar la opción de robar el balón arriba. Si somos nosotros, tendremos opciones de ganar", aseguró el técnico.