Sin el Mundial de aliado

Tras una primera temporada en la que se convirtió en el mejor fichaje de Miguel Torrecilla para el Betis, el lateral izquierdo no ha avanzado como se esperaba. Ni el cambio de sistema para jugar con dos carrileros, la posición que más le conviene, le ha permitido asentarse en el once, de ahí que su cotización haya descendido en los últimos meses de competición. Durante el pasado mercado invernal, equipo turcos y alemanes llamaron a la puerta de Durmisi, que finalmente optó por continuar en el Betis, a la espera de que el Mundial le permitiese mostrarse en el mercado. Ahora, la situación es distinta, con lo que el club verdiblanco continuará escuchando propuestas por el danés, aunque difícilmente alcancen las cifras que se manejaron en el pasado.

Dani Giménez defiende a Adán y ve una dura competencia con Pau

Dani Giménez ha vivido desde dentro los últimos cuatro años del Betis e incluso acabó su etapa en el club como uno de los capitanes. Ayer, el nuevo portero del Deportivo defendió la figura de Antonio Adán y entendió como excesivas las críticas hacia éste. "¿Se ha sido injusto con Adán? Para mí, sí. En la última polémica de la lesión no voy a entrar porque son cosas suyas y del club. Pero yo que lo veo a diario cómo trabaja, que no se pierde ningún entrenamiento, y parecía que se le examinaba a diario. Y eso creo que no pasa en ningún equipo. Es verdad que la gente aquí es muy exigente, pero también pienso que con él se podían haber calmado", indicó Dani Giménez en Canal Sur Radio, donde también desveló las intenciones del meta madrileño: "Realmente no sé si seguirá en el club. Él me ha dicho que le gustaría continuar, pero tienen que hablar las dos partes en el verano y verán lo mejor que les venga".