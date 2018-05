El Nápoles sigue de cerca a Fabián

Fabián se ha destapado como uno de los grandes valores del Betis en la temporada acabada hace escasas fechas. El palaciego es uno de los líderes del vestuario y su crecimiento no ha pasado desapercibido para algunos de los grandes equipos tanto del país como del continente. Si ya era conocido el interés de Barcelona y Atlético de Madrid por el mediocampista verdiblanco, el Nápoles parece haberse sumado a esta presumible puja por el joven talento bético.

Según apuntó el periodista italiano Gianluca di Marzio, el cerebro verdiblanco es una de las peticiones de Carlo Ancelotti tras su llegada al banquillo napolitano en sustitución de Maurizio Sarri. El subcampeón de la Serie A, por tanto, parece haber puestos sus ojos en el joven futbolista bético.

No es el único interés filtrado en las últimas fechas por Fabián. Hace algunos días se conoció también que Mourinho lo había seguido para su Manchester United, o que Inter o Roma también se habían interesado por su situación.

En este sentido, no cabe duda de que la cláusula de 30 millones pactada en la última renovación meses atrás es un auténtico caramelo para equipos de un gran poderío económico como los anteriormente mencionados, y por eso, en el seno del club estudian la posibilidad de hacer un nuevo movimiento que sirva para incrementar más su sueldo y su cláusula de rescisión.

De momento, el futbolista ha tratado de mandar balones fuera con respecto a su futuro. "Estoy centrado en el Betis, quiero acabar bien la temporada y centrarme sólo en este club, en el Betis, que es donde tengo contrato. Luego tocará descansar y desconectar en vacaciones", señaló el futbolista verdiblanco unos días antes del encuentro frente al Leganés, que servía para cerrar la temporada.

Por su parte, Quique Setién ya ha tratado de convencerlo para que no abandone el barco en el verano. "Es un grandísimo futbolista, que tiene que mejorar, necesita más tiempo para madurar. Ir a un equipo grande, que el que pagará la cláusula, llegar y jugar no es fácil. No debería precipitarse. El Betis le ofrece otra fase en la que va a mejorar y crecer junto al equipo. La perspectiva de futuro es una incógnita cuando vas a un grande", resaltó el entrenador cántabro.