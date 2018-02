Oposita a Eurobetis (0-2)

Trece partidos. Como trece son las barras que adornan su escudo. Ahí, en ese trayecto hasta que rompa mayo, tiene el Betis volver a ser Eurobetis. Sin medias tintas, como es Quique Setién, hay que aceptar el reto. Porque es el modo de crecer y crecer. Ayer, el equipo bético fue a por el partido, convenció al Levante de que hoy es un despojo que se despeña a Segunda y se trajo los tres puntos a Sevilla con solvencia y autoridad. El Betis se encarama a la séptima plaza y tiene un señuelo ideal por delante, el Sevilla a sólo tres puntitos. Como para no ilusionarse. Como para no volver a encender una fabulosa hoguera verde dentro de apenas dos días en Heliópolis ante la Real Sociedad.

Un autogol del central Chema al intentar sacar de cabeza un balón sobre la misma raya, que también buscaba Javi García pegado a su espalda, desbrozó el camino hacia la tercera victoria bética en las últimas cuatro jornadas. Corría el minuto 56. Ya en el 69, Sergio León sentenciaba con un latigazo junto al palo izquierdo de Oier un partido importantísimo para creer de verdad en ese salto de calidad.

Quique Setién dio otro giro de tuerca en su apuesta por la sangre fresca de los más jóvenes y alineó a Francis en el lateral derecho en detrimento de Barragán, mantuvo a Júnior en el costado siniestro y arriba, revalidó su fe en Loren, al que acompañó esta vez con Sergio León, otro al que bien le late el escudo. La disposición táctica, un 4-4-2 con una marcado espíritu ofensivo.

El Betis agarró la pelota sin remilgos, como era su propósito. Y trató de desmadejar el partido con una clave: Joaquín y Boudebouz partían de las bandas, el portuense en la izquierda y el francés en la derecha, pero se incrustaban en zonas interiores para crear superioridad ante Lerma y Doukoure, la que los dos puntas que también alineó Muñiz apenas ayudaban en el repliegue.

Ese desplazamiento hacia dentro de Joaquín y Boudebouz invitó a Júnior y Francis a ser atrevidos por fuera para terminar de enroscar al lánguido cuadro granota cerca de su portero Oier. El primero lo hizo algo más en la primera parte –luego Francis se proyectó más– y un centro raso estuvo a punto de metérselo en su meta el central Chema (17’).

La puesta en escena resultó más efectista que efectiva. De hecho, en jugadas elaboradas el Levante no padeció en toda la primera parte. Sólo saltó el peligro franco en un balón parado. Una falta desde el costado derecho a la que Boudebouz inyectó arsénico con su golpeo de zurda. Mandi, un defensa blando pero elástico, la enganchó bien de volea y no cantó gol por poco.

Esa ocasión fue en el minuto 8. Y desde ahí al intermedio, los béticos dejaron en pie a una formación que era puro temblor. Ni un pálido reflejo de ese habitual Levante que siempre fue paradigma de equipo correoso y ducho en las facetas más prosaicas de este deporte. El Betis se regodeó en su dominio y se olvidó de enseñar más colmillo. Los puntas, Sergio León y Loren, apenas tocaron el cuero en esa circulación del balón un tanto inocua. Tanto, que el levante se animó a salir en el último cuarto de hora del primer acto. Una galopada de Morales por la izquierda la cruzó fuera, por poco, Roger (29’) y Jason conectó una feroz volea que impactó en Francis (44’).

No obstante, el Betis volvió a salir autoritario. Y la luz se encendió con un juego más vertical, más afilado. Lo procuró Fabián con su tranco y su fuerza. Así inició el Betis esa rauda acción en la que Sergio León le sirvió un balón de gol a Joaquín. La zurda del portuense baja enteros y todo acabó en un córner. Y así, en un córner muy bien botado por Boudebouz –el francés reparte caramelos a balón parado–, Loren prolongó de cabeza, Mandi volvió a rematar –el argelino estuvo en todas ayer– y Oier se sacó el cuero de encima en un alarde de reflejos. No obstante, la parábola trajo pésimas noticias para el Levante. La pelota se colaba de forma irremisible y si no, Javi García la introduciría. Chema se anticipó, pero su forzadísimo despeje acabó en gol.

El guión iba muy parecido al de la última salida en Riazor. Dominio bético, tibias llegadas en la primera mitad, pero el tanto que cae en el arranque de la segunda como premio a otro valiente paso adelante. Y a la reinterpretación de su fútbol, esta vez más directo, sin tanto artificio.

Al tener que destaparse atrás de forma irremisible el Levante, el Betis dibujó numerosas salidas de vértigo, casi siempre con Fabián al mando. Y con Sergio León muy crecido. El delantero palmeño eleva sus prestaciones cuando tiene espacios. Porque tiene potencia, intención y golpeo. Ahí empezó a sentirse cómodo y lo evidenció en ese gran pase a Joaquín, de lado a lado y salvando a los defensas en su desesperado repliegue, antes del 0-1. Y lo corroboró en ese saque de puerta de Adán. Le tomó la ventaja a Coke en la arrancada, se acomodó la pelota con un sutil toque y soltó un misil a la red. Gol en tres toques. Minimalismo ajeno al manual que lleva bajo el brazo Setién. Es el fútbol...

Un minuto antes de ese 0-2 se le cerró la última puerta del partido a los valencianos. En un córner desde la derecha, Lerma cabeceó y Mandi la salvó bajo palos. Estaba escrito que el argelino sería protagonista y estaba escrito que el Betis, este ambicioso Betis de Setién, ganaba el partido. Está escrito también, en esta crónica que acaba, que aspira a ser de nuevo Eurobetis.