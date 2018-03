Pezzella, la garantía para Bartra

El Betis apostó fuerte en enero para contratar a Marc Bartra, con un traspaso cifrado en diez millones de euros que se pagará en varios plazos, gracias a las facilidades que aceptó el Borussia Dortmund para que el central recalase en el club que había elegido. Eso sí, ese esfuerzo económico que se realizó para afrontar el fichaje de un central de primer nivel supuso un descuadre en el balance de la temporada, que se pretende cubrir con la venta de otro central, el argentino Germán Pezzella, por el que la Fiorentina dispone una opción de compra cifrada también en diez millones.

Desde el club viola se filtró hace meses la satisfacción por el rendimiento de Pezzella -incluso llegó a entrar en la anterior convocatoria de Jorge Sampaoli, seleccionador argentino, tras un buen inicio de campaña en la Serie A-, por lo que casi se garantizaba que ejecutarían ese derecho de compra antes del final de temporada. La irregular campaña de la Fiorentina, que ahora ocupa la novena posición con 41 puntos y se quedaría fuera de una competición europea, ha ido poniendo en cuestión todos los movimientos futuros del conjunto italiano, que no sólo tienen una opción de compra por Pezzella, sino también por Saponara -ocho millones para el Empoli- y por Sportiello -seis millones al Atalanta-.

24 millones de euros comprometidos del presupuesto de la próxima temporada supondrían la ejecución de las tres opciones de compra de las que dispone el club italiano, de ahí que en los últimos días los dirigentes se hayan reunido con Pantaleo Corvino, hombre fuerte del área deportivo, para definir las inversiones. En el club verdiblanco se continúa confiando en el cierre de la operación, aunque se aguarda con recelo la llegada de ese movimiento final que supondría una necesaria inyección económica antes de cerrar el balance de la temporada.

De hecho, en el Betis se maneja el precedente de Cristian Tello, por el que la Fiorentina también disponía de una opción de compra la pasada temporada que finalmente no ejerció, lo que permitió que el club verdiblanco pudiera incorporar al extremo catalán. Pese a que Tello fue un fijo para Paulo Sousa, entonces técnico viola, el conjunto italiano no quiso pagar los ocho millones con los que hubiera mantenido al extremo e incluso intentó negociar a la baja con el Barcelona.

Si finalmente la Fiorentina renunciase a comprar a Pezzella, en el Betis se confía en el cartel que el argentino tiene en el mercado -el Zenit también se interesó el pasado verano- para lograr esa venta con la que se viene contando en los planes económicos de la entidad verdiblanca.

De lo que sí están convencidos en Heliópolis es del acierto que ha supuesto la incorporación de Bartra, un fichaje de los que suponen un salto de calidad. Tanto las cualidades personales del central como su rendimiento en el terreno de juego están cumpliendo las expectativas de Lorenzo Serra Ferrer, el valedor de la llegada del defensa y al que convenció desde el momento en el que conoció que el Dortmund le abría la puerta de salida.

"No era una decisión fácil porque tenía que decidir bastante rápido, sin tiempo para pensar, pero había algo que me decía que tenía que venir aquí, sentía que podría dar lo mejor de mí. Y bueno, sensaciones… También la afición. Desde que salió mi nombre no dejaba de recibir mensajes de béticos que querían verme aquí… Todo sumaba para venir", reconoció ayer Bartra en una entrevista en Sport sobre los motivos que lo llevaron a fichar por el Betis, que ahora espera la venta de Pezzella, ese pagaré para pagar al catalán.