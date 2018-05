Poyet sigue erre que erre

Camino ya de los dos años de su adiós del Betis, el actual entrenador del Girondins de Burdeos, Gustavo Poyet, sigue teniendo muy presente la etapa que le tocó vivir en el club verdiblanco. Y así se deduce de sus nuevas declaraciones -no es la primera vez que habla del Betis desde su salida- en una entrevista en L'Equipe, donde sigue mostrando su visión sobre lo que vivió en el cuadro de Heliópolis: "El único lugar donde no me salieron las cosas fue en el Betis. Allí cometí un error: no averigüé cómo era el contexto antes de firmar. Pero aquello era una locura".

El preparador del conjunto bordelés todavía sigue sin comprender el sentir de la afición bética por aquel entonces, y rememora, incluso, su estreno en el Benito Villamarín, aquella temporada (2016-17), en un encuentro frente al Deportivo: "En el primer partido empatamos 0-0 y al final la gente nos pitó como si hubiéramos perdido 10-0. La mala relación con los aficionados dañaba mucho al equipo. Y como tengo ese carácter, lo dije. Pero vivimos en un mundo en el que hay que ser políticamente correcto. Entendí que hay que tener cuidado, porque el mundo ha cambiado". En aquel momento, el Betis venía de ser goleado en el Camp Nou (6-2) en la primera jornada de Liga, y después de empatar ante el Dépor el ambiente fue tal que hasta el presidente heliopolitano, Ángel Haro, llegó a hablar de campañas orquestadas. Posteriormente, parte de la crítica defendió la figura y las decisiones que tomó Poyet, como el hecho de no contar con Dani Ceballos o la incomprensible suplencia de Rubén Castro, hasta que los resultados, como se veía venir desde un primer momento, acabaron sentenciando al uruguayo.

Así terminó la que fue la gran apuesta de Miguel Torrecilla, junto con el presidente y vicepresidente actuales, para liderar un fiasco de proyecto del que no queda rastro gracias a Lorenzo Serra Ferrer. Mientras tanto, Poyet continúa todavía acordándose del Betis. Sigue erre que erre...