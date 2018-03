Primer examen para Pau López

No será un partido más para Pau López el de este sábado en el Benito Villamarín, en el que los focos estarán puestos en su actuación, después de que su futuro esté en Heliópolis. La baja de Diego López, que aún debe extremar las precauciones tras el golpe que recibió en la cabeza, le otorga la plaza de titular a Pau, como ya ocurriera en el encuentro de la pasada jornada ante la Real Sociedad, por lo que pasará su primer examen en Heliópolis.

"Si viene será bien recibido. Es joven y con proyección, ha jugado esta temporada 15 ó 20 partidos a buen nivel", manifestó ayer Adán en Canal Sur Radio sobre la posible llegada del todavía meta espanyolista. "Mi futuro no depende de la llegada de nadie. Hablé con el club para ver todas las opciones en verano. Mi deseo es continuar, pero también puedo salir estipulando un justiprecio. Yo no he pedido renovar en estos cuatros años, sí tenía una promesa de Eduardo Macià, pero Torrecilla y el club tenían otra opinión", añadió Adán sobre su futuro en la entidad.

Precisamente, el meta regresó ayer al trabajo parcialmente con el grupo, después de ausentarse el miércoles. Las molestias en el pubis que viene padeciendo en las últimas semanas provocan que Adán realice un trabajo preventivo antes de los entrenamientos, con la idea de acabar la temporada con el equipo. "Estoy jugando con molestias, pero haré el esfuerzo de estar hasta el final", aseguró el meta, que, eso sí, no quiere infiltrarse para no agravar sus problemas. "Queremos devolver al equipo a la pelea por cosas que merece el club. Es ilusionante, pero tenemos que ganar el sábado. El equipo está con una disposición muy buena, con una ilusión tremenda", finalizó el meta, que ha vivido el cambio experimentado por el club en las últimas temporadas.