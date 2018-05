Rubén aguarda al Betis

En el Betis ya se trabaja a destajo de cara a la planificación de la próxima temporada. Pretemporada, gira veraniega y los movimientos en la plantilla centran las miras de los técnicos, que también deberán tomar una decisión sobre Rubén Castro, la leyenda goleadora del club, que aguarda una comunicación de la entidad antes de asumir en primer persona su futuro.

El canario regresó en enero de su cesión en la Superliga china con la intención de batir el récord goleador del Betis en Primera, pero su bagaje ha sido muy escaso. Apenas un gol, el que anotó de penalti para conseguir la victoria ante el Leganés en el duelo de la primera vuelta, queda en su hoja de registros en esta segunda etapa en la entidad verdiblanca. La falta de minutos -sólo ha sido titular en tres encuentros- debido a la alta competencia existente en la delantera han dificultado ese objetivo de Rubén, que ha seguido trabajando en silencio y sin alzar la voz.

La idea del club pasaría por realizarle un homenaje a Rubén, leyenda de la entidad

"Lo veo trabajar y entrenarse, eso es lo que me vale y por eso se ha ganado el derecho a estar ahí. Es verdad que podría haber jugado algunos minutos más, pero eso son decisiones que me competen y tú a veces piensas que es mejor otro jugador. Uno trata de hacerlo lo mejor posible y acertar siempre", manifestó el propio Quique Setién en la previa del duelo ante el Leganés para destacar ese buen comportamiento de Rubén desde su regreso.

El contrato de Rubén finaliza en 2019, pero al no haber alcanzado el canario un mínimo de minutos y goles en esta temporada, el club verdiblanco dispone de una cláusula para rescindirlo por una cantidad inferior a lo que percibiría en un año completo. Este asunto, que no se movió en enero pese a que el club tampoco quiso que Rubén se marchara a otro club, es lo que provoca que el delantero esté a la espera de la decisión de la entidad.

"Sobre Rubén no me voy a manifestar porque todavía no sabemos nada. Esto será una situación que habrá que valorar a partir de ahora. Ya se verá lo que pase", expuso Setién nada más terminar el partido en Butarque y siendo la única persona que se ha referido al futuro de toda una leyenda verdiblanca.

Mientras tanto, en el club se trabaja con tranquilidad en la planificación de la próxima temporada debido al tiempo disponible hasta el comienzo de la pretemporada, aunque la situación de Rubén Castro se tiene prevista abordar en los próximos días. La intención es que cerrar un acuerdo satisfactorio para todas las partes que incluya un homenaje al canario, después de que no se pudiera realizar en uno de esos partidos del final del campeonato. "El Betis se ha portado muy bien con él y va a seguir portándose bien con él porque es historia viva", manifestó el presidente, Ángel Haro, sobre Rubén en varios momentos de la temporada. Y es que el club, pese a las tensiones que hayan podido existir en diversos momentos, quiere despedir por la puerta grande a su mejor goleador de siempre.

Otro asunto será la posterior decisión del delantero. Tras su experiencia en China, la intención de Rubén no pasa por regresar a ese país, pese a que Gregorio Manzano, el técnico que lo dirigió durante su estancia en el país asiático, lo haya querido reclutar de nuevo.

La primera decisión que Rubén quiere conocer es la del propio Betis. Una vez que el club le aclare sus intenciones, y se alcance un acuerdo económico, el delantero valorará las diversas propuestas que sus agentes tengan encima de la mesa. Su deseo sería el de continuar en España para seguir cerca de su familia -sus hijos son muy béticos-, aunque tampoco descartaría iniciar una nueva aventura exótica.