Sanabria: "Va a ser complicado, pero estamos en una dinámica espectacular"

El delantero paraguayo del Betis Tonny Sanabria manifestó que, tras la consecución del objetivo europeo, "vienen tres partidos fundamentales, empezando por San Mamés", y que, aunque "va a ser muy complicado", el equipo verdiblanco "está en una dinámica espectacular" y le "sale casi todo".

Tonny Sanabria disfrutó el pasado lunes ante el Málaga de su primera titularidad tras la operación en la rodilla derecha que truncó su progresión esta temporada, en la que llevaba siete goles antes de someterse a una artroscopia; y de la que recibió el alta médica el pasado 10 de abril. "Muy contento por volver a jugar noventa minutos", dijo en declaraciones difundidas este miércoles por el club.

Sanabria señaló que, una vez certificada la clasificación para la Liga Europa, ahora no deben pararse y, ante el Athletic, seguir "con esa mentalidad positiva para poder conseguir los tres puntos y seguir escalando posiciones".

Sobre sus sensaciones personales tras salir de la lesión, Tonny Sanabria se acordó de quienes estuvieron a su lado en los malos momentos para apoyarle y ayudarle a acortar los plazos, y expresó su satisfacción por "poder ayudar al equipo" y que éste esté "en esta situación tan buena de volver a entrar en Europa".

"Al final no he podido disfrutar todo lo que habría querido por las lesiones. No he conseguido estar un año al 100% pero esto del fútbol es así. Ahora estoy de vuelta. Estoy muy contento. Estoy trabajando para poder ser cada día más importante para el equipo", concluyó el punta paraguayo.