Sanabria, en la recta final de su recuperación

El regreso al trabajo de la plantilla verdiblanca trajo la buena noticia de la vuelta del paraguayo Sanabria al grupo por vez primera desde su paso por el quirófano el pasado 30 de noviembre, aunque todavía faltan semanas para su reaparición en los terrenos de juego.

El delantero venía aumentando las cargas de trabajo en las últimas semanas, en las que también había realizado ejercicios con el balón. Tras una nueva revisión de su rodilla dañada, los médicos autorizaron que Sanabria entrase en una nueva fase de su recuperación, en la que ya puede participar en parte del trabajo con el grupo. Las propias sensaciones del paraguayo y los límites que marquen los doctores irán permitiendo que realice más trabajo con el equipo, aunque siempre intentando evitar las sobrecargas musculares que suelen producirse tras mucho tiempo sin entrenarse a tope.

Joaquín realizó un trabajo extra junto al paraguayo; Francis se ejercitó en el gimnasio

Sanabria, que no realizó la pretemporada al mismo ritmo que sus compañeros debido a la operación de pubis a la que se sometió antes del verano, pasó por el quirófano al no eliminarse el dolor que venía sintiendo en la rodilla derecha desde tiempo atrás. El paraguayo se puso en manos del doctor Cugat, como también haría Feddal meses después, que fue quien le realizó una sutura en el menisco externo de la rodilla derecha. Los doctores optaron por este tipo de cirugía para no perjudicar la carrera deportiva del delantero, aunque el tiempo de recuperación sería más largo que si hubieran extirpado la zona dañada.

En principio, los doctores estimaron entre cuatro y cinco meses el periodo de baja del paraguayo, unos plazos que se están cumpliendo hasta el momento, ya que todavía no se han alcanzado los cuatro meses desde la operación en Barcelona. Eso sí, Sanabria necesitará ahora varias semanas para alcanzar el tono físico adecuado para la competición, aunque la idea, si no existe contratiempo alguno en esta progresiva reincorporación al grupo, es que pueda disputar algunos partidos antes del final de la temporada.

Precisamente, Sanabria compartió ayer algunos ejercicios físicos junto a Joaquín, quien pretende llegar a tiempo para la cita del lunes en Getafe. Junto a la recuperadora, Raquel Urbano, tanto el paraguayo como el portuense realizaron un trabajo extra para afinar su puesta a punto. El canterano Francis, por su parte, se quedó en el gimnasio fortaleciendo el tren superior, mientras se recupera de la lesión muscular que sufrió con la sub 21.